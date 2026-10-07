DeportesFútbol

Messi tenía un vínculo con Brasil que casi nadie conocía: la historia de su antepasado

Una investigación del historiador italiano Fiorenzo Santini reconstruyó una parte poco conocida de la historia familiar de Lionel Messi.

Messi tenía un vínculo con Brasil que casi nadie conocía: la historia de su antepasado
Messi tenía un vínculo con Brasil que casi nadie conocía: la historia de su antepasado
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El historiador Fiorenzo Santini reveló que el tatarabuelo materno de Lionel Messi vivió en Brasil entre 1899 y 1905 antes de radicarse definitivamente en Rosario.
  • Raniero Coccettini emigró de Italia a San Pablo, donde su apellido mutó a Cuccittini; tras seis años como agricultor, la familia viajó a Argentina en 1905.
  • El hallazgo une el linaje del astro con Brasil y permitió a San Severino Marche otorgarle la ciudadanía honoraria, cerrando un vacío en la historia familiar.
Resumen generado con IA

Lionel Messi se enfrentó a Brasil en numerosas oportunidades con la camiseta de la Selección Argentina. Pero mucho antes de esas batallas futbolísticas, una parte de su familia tuvo su propio recorrido por territorio brasileño.

Encuesta: qué fue lo más emotivo de la despedida de Messi

Encuesta: qué fue lo más emotivo de la despedida de Messi

La historia fue reconstruida por el historiador y banquero italiano Fiorenzo Santini, quien investigó durante años el árbol genealógico de la familia Messi. En ese camino apareció un dato inesperado: Raniero Coccettini, tatarabuelo materno del capitán argentino, vivió en Brasil antes de emigrar a la Argentina.

El viaje de los antepasados de Messi

Raniero Coccettini nació en San Severino Marche, Italia. En 1899 emprendió viaje hacia América junto a su esposa, Rosa Ricchezza, y sus dos hijos mayores.

El 20 de septiembre de 1899, la familia llegó al puerto de Santos, en el estado de San Pablo, a bordo del barco Washington, según los registros del Museo de la Inmigración del Estado de São Paulo.

Una vez en Brasil, el apellido comenzó a sufrir modificaciones en los documentos. Raniero pasó a figurar como Ramiero Concenttini y la familia se instaló en una finca de Rincão, cerca de Ribeirão Preto, donde él trabajó como agricultor.

La historia de Leonel Flores, la nueva figura de la Selección que ayer estuvo en la despedida de Messi

La historia de Leonel Flores, la nueva figura de la Selección que ayer estuvo en la despedida de Messi

Allí nacieron otros dos hijos: Ermínia, en 1900, y Arderigo, en 1904. Este último también quedó registrado con una modificación del apellido y fue anotado como Federico Cuccittini.

De Brasil a Rosario

La estadía de la familia en Brasil duró aproximadamente seis años. En septiembre de 1905, los seis integrantes emprendieron nuevamente viaje, esta vez rumbo a la Argentina.

El destino fue Rosario, ciudad en la que la familia se establecería definitivamente y donde, con el paso de las generaciones, nacerían otros integrantes del linaje de Messi.

Entre ellos estuvieron Antonio Cuccittini, abuelo materno de Lionel Messi, y Celia María Cuccittini, su madre.

El cambio de apellido terminó convirtiéndose en una de las principales dificultades para reconstruir la historia familiar.

Santini explicó que durante su investigación no encontraba registros de una familia Cuccittini en Italia. La clave apareció cuando recibió documentación de una familiar de la madre de Messi que permitió comprender las modificaciones que había sufrido el apellido durante el paso por Brasil.

Messi lloró antes de que rodara la pelota: el micro, el himno y el minuto 10 que frenó al Monumental

Messi lloró antes de que rodara la pelota: el micro, el himno y el minuto 10 que frenó al Monumental

Una investigación que llegó hasta Italia

La investigación de Santini comenzó años atrás con la rama paterna de Messi. En ese trabajo descubrió que Angelo Messi, bisabuelo del futbolista, había emigrado desde Recanati, Italia, hacia Rosario en 1893.

Más tarde, el historiador comenzó a reconstruir la rama materna y encontró el recorrido de los Coccettini por Brasil.

El trabajo genealógico permitió finalmente conectar documentos italianos, brasileños y argentinos y reconstruir el viaje de una familia que, más de un siglo atrás, cruzó el Atlántico, vivió en Brasil y terminó echando raíces en Rosario.

En 2022, Lionel Messi recibió además la ciudadanía honoraria de San Severino Marche, localidad italiana vinculada con sus antepasados.

Temas Lionel Messi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Enzo Fernández rompió en llanto durante la despedida de Messi: la historia que comenzó cuando tenía 15 años

Enzo Fernández rompió en llanto durante la despedida de Messi: la historia que comenzó cuando tenía 15 años

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad
2

Club Atlético Lealtad

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
3

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado
5

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Comentarios