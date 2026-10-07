Messi tenía un vínculo con Brasil que casi nadie conocía: la historia de su antepasado

Resumen para apurados
- El historiador Fiorenzo Santini reveló que el tatarabuelo materno de Lionel Messi vivió en Brasil entre 1899 y 1905 antes de radicarse definitivamente en Rosario.
- Raniero Coccettini emigró de Italia a San Pablo, donde su apellido mutó a Cuccittini; tras seis años como agricultor, la familia viajó a Argentina en 1905.
- El hallazgo une el linaje del astro con Brasil y permitió a San Severino Marche otorgarle la ciudadanía honoraria, cerrando un vacío en la historia familiar.
Lionel Messi se enfrentó a Brasil en numerosas oportunidades con la camiseta de la Selección Argentina. Pero mucho antes de esas batallas futbolísticas, una parte de su familia tuvo su propio recorrido por territorio brasileño.
La historia fue reconstruida por el historiador y banquero italiano Fiorenzo Santini, quien investigó durante años el árbol genealógico de la familia Messi. En ese camino apareció un dato inesperado: Raniero Coccettini, tatarabuelo materno del capitán argentino, vivió en Brasil antes de emigrar a la Argentina.
El viaje de los antepasados de Messi
Raniero Coccettini nació en San Severino Marche, Italia. En 1899 emprendió viaje hacia América junto a su esposa, Rosa Ricchezza, y sus dos hijos mayores.
El 20 de septiembre de 1899, la familia llegó al puerto de Santos, en el estado de San Pablo, a bordo del barco Washington, según los registros del Museo de la Inmigración del Estado de São Paulo.
Una vez en Brasil, el apellido comenzó a sufrir modificaciones en los documentos. Raniero pasó a figurar como Ramiero Concenttini y la familia se instaló en una finca de Rincão, cerca de Ribeirão Preto, donde él trabajó como agricultor.
Allí nacieron otros dos hijos: Ermínia, en 1900, y Arderigo, en 1904. Este último también quedó registrado con una modificación del apellido y fue anotado como Federico Cuccittini.
De Brasil a Rosario
La estadía de la familia en Brasil duró aproximadamente seis años. En septiembre de 1905, los seis integrantes emprendieron nuevamente viaje, esta vez rumbo a la Argentina.
El destino fue Rosario, ciudad en la que la familia se establecería definitivamente y donde, con el paso de las generaciones, nacerían otros integrantes del linaje de Messi.
Entre ellos estuvieron Antonio Cuccittini, abuelo materno de Lionel Messi, y Celia María Cuccittini, su madre.
El cambio de apellido terminó convirtiéndose en una de las principales dificultades para reconstruir la historia familiar.
Santini explicó que durante su investigación no encontraba registros de una familia Cuccittini en Italia. La clave apareció cuando recibió documentación de una familiar de la madre de Messi que permitió comprender las modificaciones que había sufrido el apellido durante el paso por Brasil.
Una investigación que llegó hasta Italia
La investigación de Santini comenzó años atrás con la rama paterna de Messi. En ese trabajo descubrió que Angelo Messi, bisabuelo del futbolista, había emigrado desde Recanati, Italia, hacia Rosario en 1893.
Más tarde, el historiador comenzó a reconstruir la rama materna y encontró el recorrido de los Coccettini por Brasil.
El trabajo genealógico permitió finalmente conectar documentos italianos, brasileños y argentinos y reconstruir el viaje de una familia que, más de un siglo atrás, cruzó el Atlántico, vivió en Brasil y terminó echando raíces en Rosario.
En 2022, Lionel Messi recibió además la ciudadanía honoraria de San Severino Marche, localidad italiana vinculada con sus antepasados.