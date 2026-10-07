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Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Para tener en cuenta, según la terminación del número de documento.

El aumento de ANSES para octubre: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados
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Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Anses activó en Argentina el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de octubre este 8 y 9 de mes, para asegurar los cobros antes del próximo feriado.
  • Los haberes se acreditan según el número de DNI para titulares de haber mínimo, PNC, AUH y Asignación por Embarazo, además de pagos únicos por matrimonio y adopción.
  • Tras el receso por el feriado, el organismo previsional retomará el calendario habitual de octubre para liquidar los fondos de las terminaciones de documento restantes.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza esta semana con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cronograma se extenderá desde el jueves 8 hasta el viernes 9 de octubre, antes del feriado.

La Anses estableció las fechas de acreditación de los haberes correspondientes a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, de acuerdo con la terminación del DNI. El esquema contempla jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones No Contributivas (PNC), AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, entre otras prestaciones.

Anses: quiénes cobran el jueves 8 de octubre

El jueves 8 de octubre cobrarán los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0, según el tipo de prestación. También comenzará ese día el pago de las Pensiones No Contributivas para los documentos terminados en 0 y 1.

PNC: DNI terminados en 0 y 1.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: DNI terminados en 0.

AUH y SUAF: DNI terminados en 0.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.

Asignaciones familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.


Anses: quiénes cobran el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre continuará el cronograma para otros grupos de beneficiarios.

PNC: DNI terminados en 2 y 3.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: DNI terminados en 1.

AUH y SUAF: DNI terminados en 1.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de DNI, para prestaciones por matrimonio, nacimiento y adopción.

El calendario de pagos de ANSES continuará durante octubre con las fechas correspondientes al resto de las terminaciones de DNI y prestaciones.

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