Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El centro del debate giraba en torno a la pérdida de poder adquisitivo del beneficiario frente a la escalada inflacionaria y los salarios. En su análisis, el tribunal consideró que el mecanismo de cálculo estipulado en dicha normativa no alcanza los estándares exigidos por los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, ni las garantías consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Carta Magna. Para fundamentar la decisión, los magistrados se remitieron a la doctrina fijada recientemente por el propio tribunal en la causa “Navarro”, remarcando que la inaplicabilidad de la fórmula sólo operará en la medida en que un cálculo alternativo signifique una mejora real para los haberes del litigante.