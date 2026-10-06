El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Resumen para apurados
- Un estudio de la Estación Obispo Colombres reveló que el río Salí sufre altos niveles de contaminación al cruzar el Gran Tucumán debido a la actividad urbana.
- El análisis se realizó en cuatro puntos testigo del cauce y constató que la degradación del agua se intensifica en las urbes pero disminuye al salir de ellas.
- La exposición a estas aguas eleva el riesgo de diarreas e infecciones, alertando sobre la necesidad urgente de sanear la cuenca para cuidar la salud pública.
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