Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo se reunió en Casa de Gobierno con Fernando Juri y Germán Alfaro para coordinar la agenda política y de gestión de San Miguel de Tucumán.
- Las reuniones con referentes clave ocurren en el marco del reordenamiento político del municipio capitalino, actualmente administrado por la intendenta Rossana Chahla.
- Este diálogo busca tender puentes entre distintos sectores tucumanos para asegurar gobernabilidad y avanzar en proyectos conjuntos para la capital provincial.
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