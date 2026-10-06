Política

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

El gobernador mantuvo sendas reuniones con referentes del municipio que conduce Rossana Chahla. De la gestión a la política.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo recibió al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri. Foto de Comunicación Pública
EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo recibió al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri. Foto de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo se reunió en Casa de Gobierno con Fernando Juri y Germán Alfaro para coordinar la agenda política y de gestión de San Miguel de Tucumán.
  • Las reuniones con referentes clave ocurren en el marco del reordenamiento político del municipio capitalino, actualmente administrado por la intendenta Rossana Chahla.
  • Este diálogo busca tender puentes entre distintos sectores tucumanos para asegurar gobernabilidad y avanzar en proyectos conjuntos para la capital provincial.
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