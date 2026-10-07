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Enzo Fernández rompió en llanto durante la despedida de Messi: la historia que comenzó cuando tenía 15 años

El mediocampista había escrito una emotiva carta al capitán cuando tenía apenas 15 años y años después cumplió el sueño de ser campeón del mundo junto a él.

Enzo Fernández, entre lágrimas por Messi: el sueño que comenzó con una carta a los 15 años
Enzo Fernández, entre lágrimas por Messi: el sueño que comenzó con una carta a los 15 años La Página Millonaria
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Enzo Fernández se quebró emocionalmente durante el discurso de despedida de Lionel Messi de la Selección en el Monumental, conmovido por el adiós de su máximo ídolo.
  • A los 15 años, Enzo le pidió por carta que no renunciara al seleccionado; luego compartieron plantel y se consagraron juntos campeones del mundo en Qatar 2022.
  • El adiós de Messi cierra una etapa histórica en la Albiceleste y consolida la transición hacia la generación liderada por futbolistas que crecieron bajo su inspiración.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo un momento especialmente conmovedor protagonizado por Enzo Fernández. Después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, el mediocampista del Chelsea no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba el discurso del capitán de la Albiceleste.

La escena fue registrada por las cámaras de la transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales. Enzo permaneció durante varios segundos con la cabeza gacha y el rostro entre las manos. Luego levantó la mirada, completamente emocionado, mientras Messi hablaba frente a un estadio colmado.

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Para el futbolista, no se trataba simplemente de despedir a un compañero. Messi había sido su máximo referente desde que era un adolescente y, años después de escribirle una carta para pedirle que no abandonara la Selección, tuvo la posibilidad de compartir equipo con él y conquistar juntos el Mundial de Qatar 2022.

El llanto de Enzo Fernández durante el discurso de Messi

Después del 3-0 ante Benín, Messi tomó el micrófono para dirigirse por última vez al público del Monumental como capitán de la Selección argentina. Mientras el rosarino hablaba, las cámaras enfocaron a distintos integrantes del plantel.

Entre ellos apareció Enzo Fernández, visiblemente afectado. El mediocampista se cubrió el rostro y permaneció cabizbajo durante buena parte del discurso. La emoción fue creciendo hasta que finalmente se mostró completamente quebrado.

La imagen rápidamente generó reacciones entre los hinchas, que destacaron la espontaneidad de la reacción del jugador. Enzo no solo estaba despidiendo al capitán: estaba viendo cerrar una etapa al futbolista que había admirado desde chico.

Después del partido, el propio Fernández reconoció cuánto lo había afectado la despedida.

“Fue un día muy emocionante, un montón de sensaciones encontradas. Espero que Leo haya disfrutado, lo vamos a extrañar mucho. Terrible lo que lloré”, contó en declaraciones a TyC Sports.

De una carta a Messi en 2016 a ser campeones del mundo

La historia entre Enzo Fernández y Lionel Messi tiene un antecedente que permite entender todavía mejor la emoción del mediocampista.

En 2016, cuando tenía apenas 15 años, Enzo escribió una carta abierta después de que Messi anunciara su renuncia a la Selección argentina tras la derrota ante Chile en la Copa América Centenario.

En aquel momento, el adolescente defendió al capitán de las críticas y le pidió que reconsiderara su decisión. En el texto, planteó que los hinchas no podían exigirle al futbolista que soportara una presión que ellos mismos nunca habían experimentado.

También le pidió que volviera a disfrutar de jugar con la camiseta argentina y cerró con un mensaje dirigido directamente a su ídolo: “Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor pensá en quedarte”. Años después, aquella admiración se transformó en una historia compartida dentro de una cancha.

Enzo cumplió el sueño de jugar con su máximo ídolo

El destino terminó poniendo a Enzo Fernández junto a Messi en la Selección argentina. Ambos fueron protagonistas de la conquista del Mundial de Qatar 2022, una consagración que convirtió en realidad un sueño que el mediocampista había expresado cuando todavía era un adolescente.

Por eso, antes de la despedida, Enzo había contado lo que significaba para él haber compartido esos años con Messi. “Le voy a contar un día a mis hijos o a mis nietos que jugué con Leo y que pude ganar un Mundial con él”, había expresado.

También destacó todo lo que Messi significó para aquella generación de futbolistas y aseguró que esperaba que el capitán hubiera podido disfrutar de su última noche con la Selección.

Desde aquella carta escrita por un chico de 15 años hasta las lágrimas en el Monumental, la historia de Enzo Fernández con Messi tuvo un cierre cargado de emoción: el adolescente que le pedía que no se fuera terminó compartiendo equipo con su ídolo y levantando junto a él la Copa del Mundo.

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