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El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo
El último baile de Messi: este sábado, LA GACETA entrega un póster exclusivo
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA entregará este sábado 10 de octubre un póster de Lionel Messi con su edición impresa para homenajear su histórica trayectoria en la Selección.
  • Titulada 'El último baile del 10', la lámina gigante a color de 64 por 45,5 cm recopila celebraciones y momentos emblemáticos del capitán con la albiceleste.
  • La iniciativa brinda a los hinchas una pieza de colección para preservar el legado de una era dorada e irrepetible liderada por el máximo referente deportivo.
Resumen generado con IA

Este sábado 10 de octubre, LA GACETA invita a sus lectores a ser parte de una edición histórica. Con la compra del diario, podrán llevarse de regalo un póster exclusivo del partido despedida de Lionel Messi.

Bajo el título “El último baile del 10”, la propuesta reúne en una sola imagen algunos de los mejores momentos del capitán de la Selección Argentina, para guardar como recuerdo una etapa inolvidable de su trayectoria.

Se trata de una edición de colección a todo color, con un formato gigante de 64 x 45,5 centímetros, ideal para los fanáticos que quieran conservar y exhibir las imágenes del máximo referente del fútbol argentino.

El póster reúne diferentes momentos de Messi con la camiseta de la Selección, desde sus celebraciones y conquistas hasta imágenes que forman parte de la historia reciente del fútbol argentino.

La edición estará disponible este sábado 10 de octubre junto con LA GACETA. Para asegurarte un ejemplar, podés reservarlo con anticipación a tu canillita o en tu quiosco de confianza.

Una edición especial para guardar y recordar: este sábado, “El último baile del 10” llega con LA GACETA.

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