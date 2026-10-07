Messi lloró antes de que rodara la pelota: el micro, el himno y el minuto 10 que frenó al Monumental

Un aplauso con destinatario

La pausa no fue una improvisación. El 2 de septiembre, tras el anuncio de su retiro, la AFA dispuso que en todos los partidos del fútbol argentino, en todas sus categorías, el juego se detuviera en el minuto 10 para aplaudir al capitán. Esta vez, el destinatario del homenaje estaba en la cancha.