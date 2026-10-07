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Messi lloró antes de que rodara la pelota: el micro, el himno y el minuto 10 que frenó al Monumental

El capitán se emocionó en el micro rumbo al estadio y no pudo contener las lágrimas con el himno. Los detalles de una noche para el recuerdo.

LÁGRIMAS. Lionel Messi se seca los ojos dentro del micro de la Selección, en el trayecto desde Ezeiza hasta el Monumental para su despedida.
LÁGRIMAS. Lionel Messi se seca los ojos dentro del micro de la Selección, en el trayecto desde Ezeiza hasta el Monumental para su despedida.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi fue homenajeado con profunda emoción en el estadio Monumental de Buenos Aires durante su partido de despedida tras anunciar su retiro de la selección argentina.
  • El capitán lloró en el micro y con el himno; en el minuto 10 el juego se frenó con ovaciones y pirotecnia, cumpliendo el tributo de la AFA tras su anuncio de retiro.
  • Este histórico adiós sella el legado del máximo referente del fútbol argentino y abre una nueva etapa de transición generacional para el seleccionado nacional.
Resumen generado con IA

La despedida empezó mucho antes del pitazo inicial. Una caravana espontánea de hinchas rodeó el micro de la Selección en el trayecto desde el predio de Ezeiza hasta el Monumental, y las cámaras captaron a Lionel Messi secándose las lágrimas dentro del vehículo.

En el túnel, el capitán saludó a los chicos que se lo pidieron y salió al campo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Desde un palco lo seguían Antonela Roccuzzo y su madre, Celia Cuccittini. Más de 80.000 personas lo recibieron con una ovación.

Después llegó el himno. Lo interpretó Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, junto a una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. El rosarino no pudo contener las lágrimas, y la emoción alcanzó también a Lionel Scaloni.

El momento más esperado llegó con el reloj. A los 10 minutos, en coincidencia con el número de su camiseta, el árbitro chileno Fernando Véjar detuvo el juego. El estadio se puso de pie, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Núñez y el capitán levantó los brazos para agradecer.

En medio de la ovación, los futbolistas de Benín se acercaron a saludarlo. El rival se sumó así a una noche en la que el resultado quedó en segundo plano y en la que el estadio coreó su nombre cada vez que pudo.

Un aplauso con destinatario

La pausa no fue una improvisación. El 2 de septiembre, tras el anuncio de su retiro, la AFA dispuso que en todos los partidos del fútbol argentino, en todas sus categorías, el juego se detuviera en el minuto 10 para aplaudir al capitán. Esta vez, el destinatario del homenaje estaba en la cancha.

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