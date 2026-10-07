Seguridad Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá Ángel Ismael Cativa había sido declarado culpable por el delito de homicidio preterintencional al asesinar a Julio Scidá en 2021. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL NUEVO JUICIO. Tras un debate oral y varias apelaciones, la jueza Ana María Iácono fijó la pena de tres años de condicional contra Ángel Ismael Cativa. Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Yerba BuenaCarlos SaleInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios Lo más popular Por qué la salud mental de los jóvenes está en su peor momento: el diagnóstico urgente de la presidenta del Colegio de Psicólogos Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña ¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos Inteligencia artificial y educación: la UNT abre una nueva diplomatura virtual Becas para estudiar en América Latina: qué cubre el Programa Escala para alumnos de la UNT Ranking notas premium Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no? Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos Ni inflación ni inseguridad ni corrupción: ingresos y empleo son las principales preocupaciones ciudadanas La conexión tucumana con el Nobel de Medicina: proteínas que van de la Puna al cerebro