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En la despedida de Messi, Argentina venció 3-0 a Benín

FESTEJO. Lionel Messi convirtió de penal el tercer gol de la goleada 3-0 de Argentina sobre Benín, en su despedida de la Selección.
FESTEJO. Lionel Messi convirtió de penal el tercer gol de la goleada 3-0 de Argentina sobre Benín, en su despedida de la Selección.

El astro, que convirtió el tercero de penal, jugó su último partido con la Selección en una noche especial en el Monumental. "Leo" asistió a Otamendi para el primero y Paz convirtió el segundo. El capitán se retiró del estadio ovacionado por el público y emocionado junto a su familia.

Hace 1 Hs
23:14 hs

Messi se retiró del campo de juego y la despedida llegó a su fin

El capitán se retiró hacia los vestuarios acompañado por su familia, rodeado de sus compañeros en la Selección y ovacionado por el público. 

23:11 hs

Se va el "10"

El plantel le prepara un pasillo especial al capitán y su familia antes de retirarse del campo de juego. Sus hijos lloran desconsolados y lo buscan para abrazarlo.

23:07 hs

"Estoy orgulloso de ser argentino"

Tras hablar con el público del Monumental, Messi recorre el campo de juego en una "vuelta olímpica" para saludar a los fanáticos presentes en el estadio.

23:04 hs

"Tenemos que estar unidos", dijo Messi

23:02 hs

El llanto de Enzo Fernández

23:01 hs

Messi se despidió de la Selección en el Monumental

El capitán se sinceró ante el público, agradeció a todos y el estadio terminó por estallar entre fuegos artificiales, cánticos y ovaciones. Los jugadores acompañaron al protagonista, saltaron con él y Argentina se despide así del ídolo nacional.

22:52 hs

"No pasó nada como se dijo"

"El partido con Inglaterra habíamos hecho mucho desgaste", dijo Messi sobre la final contra España. "Llegamos con lo justo. La peleamos, como hacemos siempre. Lamentablemente no pudimos. Pero no tengan dudas que siempre dejamos todo por esta camiseta", agregó.

22:50 hs

"Siento que ya es el momento"

"Tuvimos el sueño de ser campeones del mundo. El último Mundial ya fue demasiado para mí", dijo el capitán, interrumpido al canto de "Dale campeón" del público.

22:49 hs

"Les juro que me gustaría venir toda la vida"

"Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", agregó Messi.

22:49 hs

"Lo primero que pienso es en mi viejo"

Messi recuerda a su padre apenas sostiene el micrófono para hablar con el Monumental.

22:44 hs

Luces, música y emoción

Tras un juego de luces especial diseñado para la despedida del "10", "La Sole" interpreta "Brindis", dedicado al capitán.

22:31 hs

Finalizó el partido.

Argentina goleó 3-0 a Benín, con goles de Otamendi, Paz y Messi. A continuación, la ceremonia de despedida.

22:09 hs

El 3-0 de Messi

22:07 hs

A punto de convertir el segundo

"Leo" remató desviado desde cerca del punto penal.

22:06 hs

Gol de Lionel Messi

El capitán remató fuerte, cruzado y arriba y consiguió su ansiado gol en el partido. 3-0 en 72'.

22:01 hs

Penal para Argentina

Clara falta dentro del área sobre Giay.

21:56 hs

El 2-0 de "Nico" Paz

21:55 hs

El 1-0 de Otamendi

21:54 hs

Gol de Argentina

Gran remate al segundo palo de "Nico" Paz, de media distancia. Messi consigue su segunda asistencia.

21:53 hs

Messi no consigue su gol

El arquero africano le volvió a negar un tanto de tiro libre con una gran atajada.

21:51 hs

Más cambios en Argentina

Se retiran De Paul y Álvarez, ingresan Nico Paz y Nicolás González.

21:44 hs

Se retira ovacionado Otamendi

El defensor también se despide de la Selección. Ingresa Facundo Medina.

21:41 hs

Gol de Argentina

Otamendi convirtió ingresando desde el punto penal tras un gran tiro de esquina de Lionel Messi. El remate fue con el borde interno de su pie derecho.

21:37 hs

Comenzó el segundo tiempo

21:15 hs

Finalizó el primer tiempo

21:14 hs

El "Dibu" salvó a Argentina

Otra aproximación de peligro a favor de Benín. La Selección no encuentra su juego a los 44'.

21:04 hs

Benín quiere dar la sorpresa

El conjunto africano continúa firme en el partido y Argentina aún no puede romper la paridad.

21:03 hs

Messi busca con insistencia su gol

Tras un gran pase de Lautaro Martínez con el borde externo, Messi remató de media tijera a la carrera, pero la pelota se fue apenas desviada. Sigue 0-0.

20:56 hs

Messi intentó de tiro libre

El "10" disparó de lejos, aunque el arquero africano volvió a responder con seguridad.

20:56 hs

Messi, otra vez a punto de convertir

El capitán se estiró para anotar tras un gran pase de De Paul, pero la pelota pasó rozando el palo derecho del arquero.

20:54 hs

Benín le discute el partido a Argentina

Benín maneja la pelota con criterio, la administra bien y evita rifarla. Argentina apenas generó peligro con un remate de Messi, mientras que el equipo africano también estuvo muy cerca de convertir. Por ahora, la Selección no logra imponer condiciones ni mostrarse superior.

20:49 hs

Benín, muy cerca del 1-0

Gran jugada del conjunto africano, que remató en el área chica de la Selección, pero no pudo convertir.

20:41 hs

Ovación en el minuto 10

El partido se detuvo y el Monumental explotó en aplausos y reconocimientos al capitán. Jugadores de Benín se acercaron a saludar al protagonista de la noche.

20:38 hs

Messi casi convierte el primero

El capitán disparó desde lejos tras su clásica jugada amagando de derecha a izquierda, pero el arquero rival respondió con seguridad despejando hacia un costado.

20:30 hs

Comienza el partido

20:28 hs

Messi intenta contener las lágrimas

20:28 hs

Scaloni, emocionado

20:27 hs

Muchísima emoción en el Monumental

Lionel Messi y Lionel Scaloni cantaron el himno entre lágrimas.

20:21 hs

Momento de los himnos

Lionel Messi entona por última vez el himno nacional argentino.

20:14 hs

Los equipos ingresan al campo de juego

Gran recibimiento en el estadio Vespucio Liberti.

20:04 hs

El Monumental canta en contra de "Chiqui" Tapia

19:59 hs

Ovacionado

19:54 hs

El plantel de Benín

Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA

El plantel de Benín
19:53 hs

El Monumental, repleto

Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA

El Monumental, repleto
19:51 hs

El protagonista ingresó al campo de juego

19:49 hs

El "11" de Argentina

Lo que tenés que saber

Lionel Messi se despide de la selección argentina. Desde las 20, la “Albiceleste” enfrentará a Benín en un amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental y que marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports; también estará disponible online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

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