En la despedida de Messi, Argentina venció 3-0 a Benín
Messi se retiró del campo de juego y la despedida llegó a su fin
El capitán se retiró hacia los vestuarios acompañado por su familia, rodeado de sus compañeros en la Selección y ovacionado por el público.
Se va el "10"
El plantel le prepara un pasillo especial al capitán y su familia antes de retirarse del campo de juego. Sus hijos lloran desconsolados y lo buscan para abrazarlo.
"Estoy orgulloso de ser argentino"
Tras hablar con el público del Monumental, Messi recorre el campo de juego en una "vuelta olímpica" para saludar a los fanáticos presentes en el estadio.
“Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá. ESTOY ORGULLOSO DE SER ARGENTINO Y HABER CUMPLIDO EL SUEÑO CON TODOS USTEDES. LOS QUIERO”. Las palabras finales de Lionel Messi. https://t.co/158MeVcJ9V— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026
"Tenemos que estar unidos", dijo Messi
“VOY A EXTRAÑAR DEFENDER LOS COLORES DE LA SELECCIÓN PERO AHORA VOY A ESTAR DE ESE LADO, CON TODOS USTEDES, BANCANDO A TODOS ESTOS CHICOS. SIEMPRE UNIDOS”. Lionel Messi. https://t.co/2rKIewLDlk— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026
El llanto de Enzo Fernández
EL LLANTO DESCONSOLADO DE ENZO. https://t.co/AmtayopsdY— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026
Messi se despidió de la Selección en el Monumental
El capitán se sinceró ante el público, agradeció a todos y el estadio terminó por estallar entre fuegos artificiales, cánticos y ovaciones. Los jugadores acompañaron al protagonista, saltaron con él y Argentina se despide así del ídolo nacional.
"No pasó nada como se dijo"
"El partido con Inglaterra habíamos hecho mucho desgaste", dijo Messi sobre la final contra España. "Llegamos con lo justo. La peleamos, como hacemos siempre. Lamentablemente no pudimos. Pero no tengan dudas que siempre dejamos todo por esta camiseta", agregó.
"Siento que ya es el momento"
"Tuvimos el sueño de ser campeones del mundo. El último Mundial ya fue demasiado para mí", dijo el capitán, interrumpido al canto de "Dale campeón" del público.
"Les juro que me gustaría venir toda la vida"
"Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", agregó Messi.
"Lo primero que pienso es en mi viejo"
Messi recuerda a su padre apenas sostiene el micrófono para hablar con el Monumental.
Luces, música y emoción
Tras un juego de luces especial diseñado para la despedida del "10", "La Sole" interpreta "Brindis", dedicado al capitán.
Finalizó el partido.
Argentina goleó 3-0 a Benín, con goles de Otamendi, Paz y Messi. A continuación, la ceremonia de despedida.
El 3-0 de Messi
LIONEL MESSI Y UN MOMENTO HISTÓRICO. Vamos a extrañar gritar tus goles. https://t.co/rj8W9fuQ4m— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026
A punto de convertir el segundo
"Leo" remató desviado desde cerca del punto penal.
Gol de Lionel Messi
El capitán remató fuerte, cruzado y arriba y consiguió su ansiado gol en el partido. 3-0 en 72'.
Penal para Argentina
Clara falta dentro del área sobre Giay.
El 2-0 de "Nico" Paz
Messi asistiendo a Nico Paz en su despedida de la selección. Está escrito. Me vuelvo loco. https://t.co/G2DeIz92k3— Joaconel. (@Joaconel) October 7, 2026
El 1-0 de Otamendi
CENTRO DE MESSI Y GOL DE OTAMENDI. AMBOS EN SU DESPEDIDA. https://t.co/a4liNhSv4V— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026
Gol de Argentina
Gran remate al segundo palo de "Nico" Paz, de media distancia. Messi consigue su segunda asistencia.
Messi no consigue su gol
El arquero africano le volvió a negar un tanto de tiro libre con una gran atajada.
Más cambios en Argentina
Se retiran De Paul y Álvarez, ingresan Nico Paz y Nicolás González.
Se retira ovacionado Otamendi
El defensor también se despide de la Selección. Ingresa Facundo Medina.
Gol de Argentina
Otamendi convirtió ingresando desde el punto penal tras un gran tiro de esquina de Lionel Messi. El remate fue con el borde interno de su pie derecho.
Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
El "Dibu" salvó a Argentina
Otra aproximación de peligro a favor de Benín. La Selección no encuentra su juego a los 44'.
Benín quiere dar la sorpresa
El conjunto africano continúa firme en el partido y Argentina aún no puede romper la paridad.
Messi busca con insistencia su gol
Tras un gran pase de Lautaro Martínez con el borde externo, Messi remató de media tijera a la carrera, pero la pelota se fue apenas desviada. Sigue 0-0.
Messi intentó de tiro libre
El "10" disparó de lejos, aunque el arquero africano volvió a responder con seguridad.
Messi, otra vez a punto de convertir
El capitán se estiró para anotar tras un gran pase de De Paul, pero la pelota pasó rozando el palo derecho del arquero.
Benín le discute el partido a Argentina
Benín maneja la pelota con criterio, la administra bien y evita rifarla. Argentina apenas generó peligro con un remate de Messi, mientras que el equipo africano también estuvo muy cerca de convertir. Por ahora, la Selección no logra imponer condiciones ni mostrarse superior.
Benín, muy cerca del 1-0
Gran jugada del conjunto africano, que remató en el área chica de la Selección, pero no pudo convertir.
Ovación en el minuto 10
El partido se detuvo y el Monumental explotó en aplausos y reconocimientos al capitán. Jugadores de Benín se acercaron a saludar al protagonista de la noche.
Messi casi convierte el primero
El capitán disparó desde lejos tras su clásica jugada amagando de derecha a izquierda, pero el arquero rival respondió con seguridad despejando hacia un costado.
Comienza el partido
Messi intenta contener las lágrimas
LIONEL CON LOS OJOS VIDRIOSOS, INTENTANDO NO LLORAR, EN EL HIMNO. UFFF, QUÉ IMAGEN, POR FAVOR. https://t.co/thYQAH9rx2— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026
Scaloni, emocionado
SCALONI LLORANDO EN EL HIMNO ARGENTINO. https://t.co/PcwVy1YqAE— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026
Muchísima emoción en el Monumental
Lionel Messi y Lionel Scaloni cantaron el himno entre lágrimas.
Momento de los himnos
Lionel Messi entona por última vez el himno nacional argentino.
Los equipos ingresan al campo de juego
Gran recibimiento en el estadio Vespucio Liberti.
El Monumental canta en contra de "Chiqui" Tapia
“CHIQUI TAPIA BOTÓN”. LA GENTE EN EL MONUMENTAL. https://t.co/hXSzapAJKF— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
Ovacionado
EL MONUMENTAL RENDIDO A TUS PIES, LIONEL. https://t.co/Z0sObOqQkv— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
El plantel de Benín
Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA
El Monumental, repleto
Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA
El protagonista ingresó al campo de juego
¡ASÍ FUE LA ÚLTIMA SALIDA DE MESSI PARA HACER LA ENTRADA EN CALOR CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! https://t.co/8mXpBONcrC— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
El "11" de Argentina
ESTE ES EL EQUIPO TITULAR PARA LA DESPEDIDA DE MESSI EN ARGENTINA-BENÍN. https://t.co/3MriezNCWf— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
Lo que tenés que saber
Lionel Messi se despide de la selección argentina. Desde las 20, la “Albiceleste” enfrentará a Benín en un amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental y que marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports; también estará disponible online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.