Opinión›› PANORAMA TUCUMANO ¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán? Los “transas” directamente contratan a personas necesitadas (desesperadas) para que vendan por ellos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Jorge DibNarcotráficoInseguridad Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: 2000. Sabato contó a LA GACETA que prefería pintar a escribir Recuerdos fotográficos: 1949. Sabato y Borges desembarcan en Tucumán Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro Recuerdos fotográficos: hace 89 años se inauguraba el pavimento de la avenida Aconquija Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía” Lo más popular La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) ¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral? Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí Cartas de lectores: ley de tierras Ranking notas premium La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos? De la bombita de Edison a la energía del viento