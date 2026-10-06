Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Los “transas” directamente contratan a personas necesitadas (desesperadas) para que vendan por ellos.

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Jorge DibNarcotráficoInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 2000. Sabato contó a LA GACETA que prefería pintar a escribir

Recuerdos fotográficos: 2000. Sabato contó a LA GACETA que prefería pintar a escribir

Recuerdos fotográficos: 1949. Sabato y Borges desembarcan en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1949. Sabato y Borges desembarcan en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro

Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro

Recuerdos fotográficos: hace 89 años se inauguraba el pavimento de la avenida Aconquija

Recuerdos fotográficos: hace 89 años se inauguraba el pavimento de la avenida Aconquija

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

Lo más popular
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?
3

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

4

Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí

5

Cartas de lectores: ley de tierras

Ranking notas premium
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
3

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?
4

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?

De la bombita de Edison a la energía del viento
5

De la bombita de Edison a la energía del viento

Más Noticias
Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro: la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

"Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro": la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Comentarios