OpiniónColumnas Club Atlético Lealtad El peronismo conmemorará la histórica fecha partidaria con dos convocatorias diferenciadas. Una consecuencia de la puja entre Jaldo y Manzur. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Por qué la salud mental de los jóvenes está en su peor momento: el diagnóstico urgente de la presidenta del Colegio de Psicólogos Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña ¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos Inteligencia artificial y educación: la UNT abre una nueva diplomatura virtual Becas para estudiar en América Latina: qué cubre el Programa Escala para alumnos de la UNT Ranking notas premium Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no? Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos Ni inflación ni inseguridad ni corrupción: ingresos y empleo son las principales preocupaciones ciudadanas La conexión tucumana con el Nobel de Medicina: proteínas que van de la Puna al cerebro