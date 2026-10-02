Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

El partido central será el martes 6 de octubre a las 20 contra Benín, en el que será el encuentro número 208 y la despedida de Messi con la camiseta albiceleste. Cumplida la sanción de la FIFA de dos fechas con aforo al 50%, el Monumental estará repleto tras agotarse todas las entradas. Para la ocasión se prepara una serie de homenajes y el estreno de una camiseta conmemorativa para ese partido, diseñada con la bandera en sentido vertical, el Sol de Mayo en el centro y laureles dorados alrededor del número 10.