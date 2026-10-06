Política Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027 La secretaria académica explicó cómo se implementará el sistema de créditos y cómo impactará en los estudiantes. Respondió a las críticas por una posible “mercantilización” de la universidad Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL UNIVERSITARIOS. El nuevo sistema contempla el tiempo de estudio dentro y fuera del aula. Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) ¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral? Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí Cartas de lectores: ley de tierras Ranking notas premium La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos? De la bombita de Edison a la energía del viento