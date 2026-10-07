Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Por ejemplo, del Código Tributario Municipal se solicita la eliminación de los artículos desde el 214 al 217, que se refieren a las contribuciones que inciden sobre la instalación y suministro de agua, servicio de cloacas y gas natural por redes. El hecho imponible mencionado corresponde a los servicios municipales de vigilancia e inspección de las instalaciones y la alícuota está fijada en el 3% de la liquidación por consumo de agua.