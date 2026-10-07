El mapa de la Deuda: la refinanciación no es suficiente para evitar la mora

Capacidad agotada

La capacidad de endeudamiento de las familias argentinas han llegado a una situación de agotamiento. Los préstamos personales alcanzaron un saldo de $ 22,3 billones en septiembre, con un crecimiento nominal del 1,8% mensual y del 22,7% interanual. Sin embargo, en términos reales registraron una caída del 0,1% mensual y del 7,9% anual, acumulando once meses de retroceso en los últimos 12, indica un reporte elaborado por First Capital Group. “Si consideramos los últimos 12 meses, en 11 tuvimos caídas en términos reales de la cartera, la cantidad de deudores que no llegan a pagar sus deudas con regularidad, han frenado la actividad de esta línea y todos los esfuerzos del sector financiero se dirigen a recuperar a los clientes en mora. Por su parte los usuarios de préstamos no encuentran condiciones atractivas para endeudarse nuevamente, debido a su ingreso disponible, las tasas de mercado y los plazos de los créditos”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.