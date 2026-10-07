El mapa de la Deuda: la refinanciación no es suficiente para evitar la mora

Las refinanciaciones no logran resolver el problema de fondo de los hogares: el dato más contundente del informe revela que el 30,5% de las personas que hicieron una refinanciación de sus deudas durante 2026 volvió a caer en mora. Así lo indica el informe mensual de “El Mapa de la Deuda” que elabora el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC). En contraposición, apenas el 18,9% logró registrar una mejora efectiva en su perfil financiero tras renegociar sus compromisos.
Según la entidad, puede observarse que las refinanciaciones de pasivos implementadas a lo largo de este 2026 no están funcionando como una solución sostenible para salir del sobreendeudamiento, sino que en la mayoría de los casos terminan agravando o postergando el conflicto. Según el equipo de investigadores “esto se debe a que la refinanciación no se da en un contexto de mejora de los ingresos de las familias afectadas”.
El informe advierte que la brecha entre quienes recaen en el atraso de pagos y quienes logran salir adelante pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de refinanciación actual:
• Paliativo de corto plazo. Postergar cuotas o extender plazos suele realizarse bajo esquemas de tasas e intereses acumulados que vuelven impagables las nuevas obligaciones a los pocos meses.
• Falta de capacidad de repago real. Sin una recuperación de los ingresos reales o una quita sustancial de capital e intereses, reestructurar la deuda no altera la ecuación básica de subsistencia familiar.
• El costo del estrés financiero. El porcentaje residual de usuarios permanece en una zona de fragilidad constante, donde cualquier imprevisto cotidiano reactiva el ciclo de morosidad.
“El dato del 30,5% de reincidencia demuestra que renegociar no equivale a desendeudarse. Hoy las familias toman nuevas condiciones simplemente para ganar tiempo, pero con costos que terminan siendo una trampa”, destacan desde el equipo de análisis del Mapa de la Deuda.
Por distritos
En agosto, Santa Cruz pasó a encabezar el ranking nacional de morosidad con una tasa del 26,75%, desplazando del primer puesto a La Rioja, que se ubicó segunda con un 25,44%. El podio de las provincias lo completó San Luis, con un 25,12%. Tucumán, en tanto, se encuentra en el lote intermedio de jurisdicciones, con una tasa del 21% de morosidad.
En el otro extremo del cuadro comparativo, las jurisdicciones con menor nivel de atraso también mostraron variaciones:
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: registró una tasa de mora del 12,9%, ubicándose como el distrito con menor índice del país.
• La Pampa: con un 13%, quedó relegada del primer lugar por una mínima diferencia de apenas 0,1 punto porcentual.
Capacidad agotada
La capacidad de endeudamiento de las familias argentinas han llegado a una situación de agotamiento. Los préstamos personales alcanzaron un saldo de $ 22,3 billones en septiembre, con un crecimiento nominal del 1,8% mensual y del 22,7% interanual. Sin embargo, en términos reales registraron una caída del 0,1% mensual y del 7,9% anual, acumulando once meses de retroceso en los últimos 12, indica un reporte elaborado por First Capital Group. “Si consideramos los últimos 12 meses, en 11 tuvimos caídas en términos reales de la cartera, la cantidad de deudores que no llegan a pagar sus deudas con regularidad, han frenado la actividad de esta línea y todos los esfuerzos del sector financiero se dirigen a recuperar a los clientes en mora. Por su parte los usuarios de préstamos no encuentran condiciones atractivas para endeudarse nuevamente, debido a su ingreso disponible, las tasas de mercado y los plazos de los créditos”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.
La operatoria a través de tarjetas aumentó en términos nominales un 2,1% mensual. “Luego de dos meses de caídas, el saldo financiado encuentra un piso, todas las expectativas están puestas en las promociones de venta on line que también pueden revitalizar este espacio al igual que a los créditos comerciales”, indicó Barbero.