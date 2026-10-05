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Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos

Según un estudio, una persona promedio paga unos 20 tributos distintos vinculados al consumo.

Al pagar, el comprador no solo adquiere un bien: también afronta una maraña de impuestos invisibles.
Al pagar, el comprador no solo adquiere un bien: también afronta una maraña de impuestos invisibles.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio reveló en Argentina que casi la mitad del precio de un televisor de un millón de pesos corresponde a impuestos que gravan el consumo.
  • Los consumidores afrontan unos 20 tributos invisibles al adquirir bienes durables, lo que encarece de forma sostenida el costo final en el mercado local.
  • La alta presión tributaria reabre el debate sobre la competitividad de los precios y posibles reformas impositivas para abaratar la tecnología.
Resumen generado con IA

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