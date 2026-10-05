Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos

Resumen para apurados
- Un estudio reveló en Argentina que casi la mitad del precio de un televisor de un millón de pesos corresponde a impuestos que gravan el consumo.
- Los consumidores afrontan unos 20 tributos invisibles al adquirir bienes durables, lo que encarece de forma sostenida el costo final en el mercado local.
- La alta presión tributaria reabre el debate sobre la competitividad de los precios y posibles reformas impositivas para abaratar la tecnología.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular