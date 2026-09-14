En septiembre, deuda, tu fuiste mía: se vive de préstamos bancarios o de “cercanos”

Resumen para apurados
- En septiembre, los hogares argentinos recurren al endeudamiento bancario o familiar para llegar a fin de mes, en un contexto de fuerte deterioro de la economía cotidiana.
- La falta de ingresos suficientes empuja a la población a subsistir mediante créditos o ayuda de allegados, profundizando una crisis financiera que golpea a los sectores medios y bajos.
- El impacto en el bolsillo elevó la desaprobación del presidente Javier Milei al 61%, lo que anticipa crecientes tensiones sociales y políticas para el rumbo económico del Gobierno.
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