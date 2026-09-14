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En septiembre, deuda, tu fuiste mía: se vive de préstamos bancarios o de “cercanos”

La economía hogareña impacta fuerte en la imagen de Javier Milei, cuya desaprobación trepa al 61% este mes.

NO LLEGAR A FIN DE MES. Un dolor de cabeza para muchos argentinos.
NO LLEGAR A FIN DE MES. Un dolor de cabeza para muchos argentinos. IMAGEN ILUSTRATIVA
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, los hogares argentinos recurren al endeudamiento bancario o familiar para llegar a fin de mes, en un contexto de fuerte deterioro de la economía cotidiana.
  • La falta de ingresos suficientes empuja a la población a subsistir mediante créditos o ayuda de allegados, profundizando una crisis financiera que golpea a los sectores medios y bajos.
  • El impacto en el bolsillo elevó la desaprobación del presidente Javier Milei al 61%, lo que anticipa crecientes tensiones sociales y políticas para el rumbo económico del Gobierno.
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