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La conexión tucumana con el Nobel de Medicina: proteínas que van de la Puna al cerebro

La investigadora tucumana Virginia Albarracín cuenta cómo el estudio de microorganismos de ambientes inexplorados se conecta con el descubrimiento reconocido con el Nobel de Medicina y con una nueva forma de estudiar las neuronas.

La investigadora tucumana Virginia Albarracín cuenta cómo el estudio de microorganismos de ambientes inexplorados se conecta con el descubrimiento reconocido con el Nobel de Medicina
La investigadora tucumana Virginia Albarracín cuenta cómo el estudio de microorganismos de ambientes inexplorados se conecta con el descubrimiento reconocido con el Nobel de Medicina
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La científica tucumana Virginia Albarracín vinculó el estudio de microbios de la Puna con el Nobel de Medicina para revelar nuevos mecanismos neuronales.
  • Las investigaciones en ambientes extremos locales permitieron aislar proteínas clave que sirven como base para analizar el funcionamiento del cerebro.
  • El hallazgo proyecta a la ciencia regional al plano global, prometiendo avances innovadores en neurobiología y el tratamiento de trastornos cerebrales.
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