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Becas para estudiar en América Latina: qué cubre el Programa Escala para alumnos de la UNT

Permite realizar intercambios en universidades de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La institución de origen cubre el traslado y la de destino se hace cargo del alojamiento y la alimentación.

Becas para estudiar en América Latina: qué cubre el Programa Escala para alumnos de la UNT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT abrió en octubre la convocatoria del Programa ESCALA para que su comunidad realice intercambios académicos becados en cinco países de América Latina.
  • Impulsada por la AUGM desde 2004, la iniciativa cubre traslados mediante la institución de origen, mientras que la universidad receptora costea hospedaje y comida.
  • El esquema garantiza el reconocimiento curricular previo de los cursos, facilitando la internacionalización estudiantil regional sin demorar el egreso de la carrera.
Resumen generado con IA

Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia forman parte de una red que permite a integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán estudiar, capacitarse o realizar actividades académicas en otros países de la región.

La oportunidad llega a través del Programa ESCALA, impulsado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. La iniciativa conecta a universidades públicas latinoamericanas y contempla alternativas para estudiantes de grado y posgrado, docentes y personal de gestión.

La UNT integra esta asociación desde 2004. En el caso de los estudiantes de grado, la movilidad permite cursar un período académico en otra universidad y solicitar posteriormente el reconocimiento de las materias aprobadas. Tucumán

¿Qué es el Programa ESCALA?

No se trata de una beca única con iguales requisitos para todas las personas. ESCALA reúne diferentes modalidades de movilidad académica y cada universidad define cuántas plazas ofrece, a quiénes están destinadas y qué instituciones estarán disponibles.

Las áreas contempladas abarcan prácticamente todas las disciplinas: salud, ingeniería, ciencias sociales, comunicación, educación, Derecho, agricultura, economía, arte, diseño, humanidades, tecnología y ciencias de la información, entre otras.

Para los alumnos de grado, la experiencia suele consistir en cursar un semestre o cuatrimestre equivalente en la universidad elegida. Antes del viaje se establece qué actividades realizará el estudiante y cómo serán reconocidas al regresar a su institución de origen.

La propuesta busca que el intercambio no retrase la carrera. Por eso, el reconocimiento académico debe acordarse antes de comenzar la movilidad y quedar asentado en un contrato de estudios. Tucumán

Qué gastos cubre el intercambio

La cobertura se divide entre las dos universidades involucradas. La institución de origen financia el traslado y puede otorgar una ayuda económica para gastos menores, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias.

Durante la estadía, la universidad receptora cubre el alojamiento y la alimentación. Otros gastos personales, la documentación, los seguros o trámites migratorios deberán revisarse en las bases específicas de cada convocatoria. Argentina.gob.ar

Este esquema busca reducir dos de las principales barreras para realizar un intercambio: el costo del viaje y el mantenimiento durante los meses de cursado.

Quiénes pueden participar

El programa comprende a estudiantes de grado y posgrado, docentes y gestores pertenecientes a las universidades que integran la red. La UNT aparece entre las instituciones argentinas habilitadas para participar. Argentina.gob.ar

Sin embargo, los requisitos concretos no son idénticos en todas las convocatorias. Según la modalidad y la plaza, se puede exigir ser estudiante regular, tener un porcentaje determinado de la carrera aprobado, presentar un certificado analítico y acreditar conocimientos del idioma utilizado en la universidad de destino.

También pueden solicitar una carta de motivación, currículum, aval académico, documentación personal y una propuesta de las materias que se cursarán durante el intercambio.

Cuándo abre la convocatoria en la UNT

Campus Argentina Global informa que los cierres institucionales de esta edición se ubican entre el 6 y el 30 de octubre. La fecha cambia según cada universidad y no debe tomarse automáticamente el primer día como vencimiento para la UNT. Argentina.gob.ar

Los interesados deberán consultar en la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT o en el área equivalente de su facultad cuáles son las plazas disponibles, los requisitos y el plazo correspondiente. Esa instancia es clave porque no todos los destinos ni todas las carreras se habilitan en cada período.

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