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Ni inflación ni inseguridad ni corrupción: ingresos y empleo son las principales preocupaciones ciudadanas

Distintas consultoras confirman una tendencia que se viene consolidando durante los últimos meses y que, estiman, tendrá impacto electoral.

DEUDORES. El fácil acceso al crédito y la falta de educación financiera llevan a los jóvenes tucumanos a una espiral de endeudamiento.
DEUDORES. El fácil acceso al crédito y la falta de educación financiera llevan a los jóvenes tucumanos a una espiral de endeudamiento.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Informes de consultoras revelan que el empleo y los ingresos superaron a la inflación y la inseguridad como las principales preocupaciones de los argentinos ante la crisis.
  • Esta tendencia se consolidó en los últimos meses debido al deterioro de los salarios reales y al creciente nivel de endeudamiento que afecta a los sectores más jóvenes.
  • Los analistas estiman que este cambio de prioridades ciudadanas redefinirá las demandas sociales y tendrá un fuerte impacto en los próximos comicios electorales.
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