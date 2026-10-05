Ni inflación ni inseguridad ni corrupción: ingresos y empleo son las principales preocupaciones ciudadanas

Resumen para apurados
- Informes de consultoras revelan que el empleo y los ingresos superaron a la inflación y la inseguridad como las principales preocupaciones de los argentinos ante la crisis.
- Esta tendencia se consolidó en los últimos meses debido al deterioro de los salarios reales y al creciente nivel de endeudamiento que afecta a los sectores más jóvenes.
- Los analistas estiman que este cambio de prioridades ciudadanas redefinirá las demandas sociales y tendrá un fuerte impacto en los próximos comicios electorales.
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