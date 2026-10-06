Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

La geografía de la zona aumentaba la magnificencia de la construcción en un estrecho valle montañoso de Sichuan, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, con inviernos que pueden llegar a los 20 grados bajo cero. El suelo literalmente se congela, pero los chinos encontraron la manera de poner el sol al servicio de solucionar -o al menos reducir- el impacto del problema. Con 27 espejos sobre la montaña lograron calentar la arcilla del núcleo de la presa para poder seguir trabajando. Al reflejar la radiación, los espejos elevan su temperatura unos tres grados, un margen que algunos días permite sumar tres horas más de trabajo.