Inteligencia artificial y educación: la UNT abre una nueva diplomatura virtual

La diplomatura tiene un arancel de $90.000 para estudiantes de Argentina, según los valores de posgrado vigentes desde el 5 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026. La Facultad establece que los aranceles se actualizan cada tres meses de acuerdo con la inflación acumulada medida por el IPC del INDEC. Para quienes quieran realizar los cursos por separado, cada curso de 40 horas tiene un valor de $120.000.