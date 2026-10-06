Inteligencia artificial y educación: la UNT abre una nueva diplomatura virtual

Resumen para apurados
- La UNT abrió la inscripción a una diplomatura virtual sobre inteligencia artificial y educación, dirigida a docentes e investigadores para analizar el impacto de esta tecnología.
- La propuesta de Filosofía y Letras es la tercera cohorte, cuenta con 120 horas distribuidas en tres módulos arancelados y otorga cuatro puntos de puntaje docente oficial.
- La iniciativa busca preparar a la comunidad académica frente a las transformaciones éticas y pedagógicas que redefinirán la enseñanza y la investigación científica.
La inteligencia artificial ya forma parte de las aulas, los trabajos académicos y los procesos de investigación. Frente a ese escenario, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió las inscripciones para la Diplomatura Universitaria de Posgrado en Inteligencia Artificial: "Desafíos epistemológicos y proyecciones educativas".
La propuesta corresponde a la tercera cohorte y se cursará de manera virtual entre octubre y diciembre de 2026. Está destinada a docentes, investigadores y profesionales que quieran profundizar sus conocimientos sobre el vínculo entre inteligencia artificial, educación e investigación.
La diplomatura tiene una carga horaria total de 120 horas, distribuidas en tres cursos de 40 horas cada uno. También existe la posibilidad de inscribirse a los cursos por separado.
Tres cursos para pensar la IA
El primer curso se centra en el uso de la inteligencia artificial en educación y en los cambios y continuidades que las nuevas herramientas generan en las prácticas docentes. Estará a cargo de la Esp. Iris Fernández, de la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
En noviembre, el segundo curso abordará la inteligencia artificial generativa y los debates que genera en los ámbitos de la educación y la investigación. La docente será la Mg. María Fernanda Hidalgo (UNT), con la participación de la Esp. Nancy Victoria Ríos (UNT) como docente colaboradora.
El último curso será en diciembre y estará dedicado a los desafíos sociales, políticos y epistemológicos de la inteligencia artificial. Estará a cargo del Lic. Julio Alonso (UBA).
La propuesta apunta así a recorrer distintos aspectos de la IA: desde el conocimiento de sus herramientas y su incorporación a las prácticas docentes hasta las preguntas que plantea para la investigación y la sociedad.
Cómo inscribirse
La diplomatura se dicta en modalidad virtual y otorga cuatro puntos de puntaje docente, de acuerdo con el Decreto del Ministerio de Educación N.º 292/26, ítem F.9.1.8.
Quienes quieran realizar la formación completa o alguno de los cursos individuales deben utilizar el mismo formulario de inscripción y seleccionar allí la opción correspondiente.
Las inscripciones ya están abiertas. Para conocer los requisitos, el programa completo y las novedades de la propuesta se puede consultar filo.unt.edu.ar/diplomatura-en-inteligencia-artificial/.
La diplomatura tiene un arancel de $90.000 para estudiantes de Argentina, según los valores de posgrado vigentes desde el 5 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026. La Facultad establece que los aranceles se actualizan cada tres meses de acuerdo con la inflación acumulada medida por el IPC del INDEC. Para quienes quieran realizar los cursos por separado, cada curso de 40 horas tiene un valor de $120.000.
También se pueden realizar consultas a diplomatura.ia@filo.unt.edu.ar.
La propuesta parte de una pregunta que ya atraviesa aulas, universidades y espacios de investigación: qué lugar ocupará la inteligencia artificial en la forma de enseñar, aprender y producir conocimiento. La UNT propone dedicarle tres meses de estudio.