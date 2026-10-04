¿Cuánta deuda acumula una familia argentina?

¿Qué pasa con el endeudamiento familiar en la Argentina? Los hogares de todo el país acumulan casi $ 73,8 billones en deuda: $ 66,48 billones en deuda bancaria y $ 7,36 billones en deuda no bancaria. En esta conducta, hay un cambio de perfil de endeudamiento: menos familias están recurriendo al crédito, pero quienes permanecen endeudados con el sistema bancario lo hacen por montos significativamente mayores. “Esto puede ser una señal de una mayor concentración de la deuda y de una presión financiera más intensa sobre determinados hogares”, señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.
La brecha entre los montos promedio por hogar se amplió notablemente: la deuda bancaria promedia $ 13.380.294 por hogar endeudado (equivale a 6,88 salarios promedio del sector registrado), más del doble de los $ 5.702.809 registrados a comienzos de año. En 2025, ese promedio era de $ 4.660.549, y en 2023 de apenas $ 377.664, equivalente a 1,43 salarios. En menos de tres años, la deuda bancaria promedio de un hogar pasó de representar poco más de un salario y medio a superar los seis salarios y medio.
En tanto, la deuda no bancaria se ubica en $ 1.288.161, apenas por encima de los $ 1.116.013 de enero. En términos de alcance, el 48,68% de los hogares tiene hoy deuda bancaria (4.968.709 hogares) y el 56,0% algún tipo de deuda no bancaria (5.716.237 hogares). Ambos indicadores retroceden frente a enero de 2026 (55,1% y 59%, respectivamente), y la brecha entre ambos tipos de endeudamiento -que se había achicado a menos de 4 puntos- vuelve a ampliarse a 7,3 puntos a favor de la deuda informal. Detrás del dato de hogares hay una dimensión que suele quedar oculta: la cantidad de personas alcanzadas por la deuda bancaria. A diciembre de 2025, 14,65 millones de personas registraban financiamiento en entidades financieras, equivalentes al 39,6% de la población adulta. A partir de ese universo, Focus Market estima unos 4,97 millones de hogares equivalentes con deuda bancaria.
“La deuda no bancaria mantiene un alcance superior, aunque con montos promedio mucho menores. La combinación sugiere que ambos canales cumplen funciones diferentes: mientras el crédito bancario concentra obligaciones de mayor magnitud, las fuentes no bancarias siguen funcionando como una vía de financiamiento más extendida para resolver necesidades de liquidez. En conjunto, el escenario refleja un proceso de mayor selectividad en el acceso al crédito y una creciente heterogeneidad en la situación financiera de los hogares”, detalló Di Pace. En paralelo, el crédito fintech amplió con fuerza su cobertura y sumó nuevos actores al mercado formal de financiamiento. Antes de la pandemia, menos de 500.000 personas tenían un crédito fintech; hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen ningún crédito bancario, según datos de Analytica. Las fintech se convirtieron así en la puerta de entrada al crédito formal para un segmento que antes quedaba fuera del sistema bancario tradicional, ampliando la frontera del financiamiento regulado sin necesariamente reducir la deuda informal.
La expansión del crédito tiene su contracara, advierte Focus Market. El ratio de irregularidad de las financiaciones a las familias creció de forma sostenida a lo largo de 2025 y no dio tregua en el primer semestre de 2026. La cartera irregular total pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026, casi quintuplicándose en 18 meses. El deterioro es transversal a todos los productos, aunque con intensidades distintas. Los préstamos personales siguen siendo los más afectados: su tasa de irregularidad trepó del 3,5% en enero de 2025 al 16,7% en julio de 2026, más de uno de cada seis pesos prestados en situación de mora. Las tarjetas de crédito siguieron un camino similar, pasando del 2% al 12,8%. Los créditos con garantía hipotecaria continúan siendo la excepción: apenas subieron del 1% al 1,6%, lo que confirma el mayor compromiso de pago cuando hay un bien en juego. Los créditos con garantía prendaria, en cambio, más que duplicaron su irregularidad, del 3,5% al 8,1%, acota el reporte privado.