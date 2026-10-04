¿Cuánta deuda acumula una familia argentina?

La expansión del crédito tiene su contracara, advierte Focus Market. El ratio de irregularidad de las financiaciones a las familias creció de forma sostenida a lo largo de 2025 y no dio tregua en el primer semestre de 2026. La cartera irregular total pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026, casi quintuplicándose en 18 meses. El deterioro es transversal a todos los productos, aunque con intensidades distintas. Los préstamos personales siguen siendo los más afectados: su tasa de irregularidad trepó del 3,5% en enero de 2025 al 16,7% en julio de 2026, más de uno de cada seis pesos prestados en situación de mora. Las tarjetas de crédito siguieron un camino similar, pasando del 2% al 12,8%. Los créditos con garantía hipotecaria continúan siendo la excepción: apenas subieron del 1% al 1,6%, lo que confirma el mayor compromiso de pago cuando hay un bien en juego. Los créditos con garantía prendaria, en cambio, más que duplicaron su irregularidad, del 3,5% al 8,1%, acota el reporte privado.