El Banco Central sorprendió en el cierre de septiembre: compró U$S160 millones en un día

Resumen para apurados
- El BCRA compró U$S160 millones en el mercado cambiario en el cierre de septiembre, logrando su mayor adquisición diaria en dos meses en una jornada de volumen récord.
- Pese al repunte final, septiembre cerró con compras netas por U$S473 millones, el nivel mensual más bajo del año, y una baja contable de reservas brutas a U$S46.090 millones.
- Con este resultado, el saldo anual acumulado trepó a U$S14.568 millones, superando la meta de 2026, mientras se prevé que la caída contable de reservas revierta en octubre.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó en la última jornada de septiembre la mayor compra diaria de divisas en dos meses, al adquirir U$S160 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Sin embargo, la aceleración de la última rueda no alcanzó para modificar la tendencia general del mes: la entidad cerró septiembre con un saldo positivo acumulado de U$S473 millones, el volumen mensual de acumulación más bajo en lo que va de 2026.
La jornada de cierre también estuvo marcada por un elevado nivel de operaciones en el mercado cambiario. Se negociaron U$S1.033,6 millones en el mercado de contado, la cifra diaria más alta de todo el año.
Reservas
En paralelo a la intervención compradora del Central, las reservas internacionales brutas experimentaron un retroceso diario de U$S1.392 millones y finalizaron el noveno mes del año en un nivel de U$S46.090 millones.
Según consignó Ámbito, la contracción respondió a movimientos contables y financieros habituales de fin de mes por parte de los bancos. Estos movimientos no implican ventas netas de divisas por parte del organismo monetario y se prevé que comiencen a revertirse en las primeras ruedas de octubre.
Con los resultados del cierre mensual, el saldo acumulado de compras netas del BCRA en 2026 alcanzó los U$S14.568 millones, superando la meta anual inicial de U$S10.000 millones.
El BCRA compró el 15,5% de lo operado
La entidad monetaria que preside Santiago Bausili tuvo su mejor rueda desde el 24 de julio. Las compras por U$S160 millones fueron equivalentes al 15,5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios.
El monto también quedó muy por encima del promedio diario de compras registrado durante septiembre, que fue de U$S21,5 millones.