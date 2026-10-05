Política

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

La apertura de sobres está fijada para el próximo 23 de octubre. Cuál es el valor mensual oficial.

APERTURA. El Mercado de la Ciudad fue reinaugurado en agosto.
APERTURA. El Mercado de la Ciudad fue reinaugurado en agosto.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió la licitación para alquilar locales en el Mercado de la Ciudad, fijando la apertura de sobres para el 23 de octubre.
  • El tradicional predio comercial fue reinaugurado en agosto tras obras de recuperación impulsadas por el gobierno municipal para reactivar el sector.
  • La concesión de los locales establecerá los cánones mensuales oficiales y buscará dinamizar la actividad comercial y económica en el renovado espacio.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza
1

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1
2

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
3

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro
4

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

El hipódromo está listo para recibir a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
5

El hipódromo está listo para recibir a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Ranking notas premium
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Lula contra Lula: la trampa del centro
5

Lula contra Lula: la trampa del centro

Más Noticias
El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no?

El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no?

Jaldo evitó hablar de Manzur y respondió con una frase sugestiva: “No me tire la lengua”

Jaldo evitó hablar de Manzur y respondió con una frase sugestiva: “No me tire la lengua”

Elecciones en Brasil: qué escenarios económicos se abren y cómo impactan en Argentina

Elecciones en Brasil: qué escenarios económicos se abren y cómo impactan en Argentina

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Pablo Quirno y una hipótesis sobre Brasil: ¿Lula le va a regalar el triunfo a Bolsonaro?

Pablo Quirno y una hipótesis sobre Brasil: "¿Lula le va a regalar el triunfo a Bolsonaro?"

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Comentarios