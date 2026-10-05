Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió la licitación para alquilar locales en el Mercado de la Ciudad, fijando la apertura de sobres para el 23 de octubre.
- El tradicional predio comercial fue reinaugurado en agosto tras obras de recuperación impulsadas por el gobierno municipal para reactivar el sector.
- La concesión de los locales establecerá los cánones mensuales oficiales y buscará dinamizar la actividad comercial y económica en el renovado espacio.
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