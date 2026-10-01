Stampalija: "El RIGI es el motor para las inversiones en la región Andina"

Resumen para apurados
- En el Foro Argentina Andina, el funcionario Juan Ignacio Stampalija afirmó que el RIGI motoriza inversiones millonarias en el país porque restituye la seguridad jurídica.
- El régimen ya aprobó 23 proyectos por casi U$S 50.000 millones, principalmente en minería, mientras otros 24 planes del sector energético continúan bajo evaluación oficial.
- El Gobierno prevé sumar más de U$S 55.000 millones en exportaciones, diversificando la matriz productiva más allá del agro y resolviendo la escasez crónica de dólares.
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Los 23 proyectos aprobados mediante el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) posibilitarán que la Argentina acceda a una inversión estimada en U$S 49.766 millones, con la generación de 108.450 empleos directos e indirectos, de acuerdo con lo expuesto por el vocero presidencial Adrián Ravier, durante el Segundo Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. El monto es equivalente a las reservas internacionales brutas del Banco Central. Más de la mitad de esas iniciativas tiene relación con la minería. Hay otros 24 proyectos, por U$S 159.480 millones con 134.732 empleos directos e indirectos, que están en evaluación. Más de la mitad vinculados con el petróleo y con el gas.
“La Argentina venía de décadas de no brindar seguridad jurídica a los inversores y, como decía el embajador Peter Lamelas, no alcanza con tener los recursos y el potencial, sino que se necesita ese marco jurídico que todo inversor requiere para resguardar su capital. Eso tiene que ver con la previsibilidad”, indicó Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación. El funcionario disertó en el panel “El RIGI como motor de inversiones para la región andina”, moderado por Paula Omodeo, magíster en Derecho Administrativo, socia de GOP Abogados, exdiputada y docente universitaria.
Stampalija remarcó que el RIGI le dio aquel marco jurídico, como una política profundamente federal, si se observa el mapa de las iniciativas que fueron presentadas por la actividad privada. “La región Andina es una de las que más proyectos tiene, pero también los hay en Buenos Aires, La Pampa o Santa Fe. No es tampoco que todo se concentra en Vaca Muerta o en provincias mineras, sino que es profundamente federal, que ha modificado la geografía de las inversiones en la Argentina”, continuó.
El secretario Legal y Administrativo de Economía expresó que las iniciativas no se circunscriben tan solo a la minería, sino que moviliza a proveedores de servicios, con impacto en las comunidades, con la generación de empleos directos e indirectos. “Todo esto amplia el ecosistema con un alto impacto económico y social”, subrayó. Por eso, consideró que resulta clave desarrollar la infraestructura y, en ese sentido, dentro del RIGI, mencionó dos en particular: la red de transmisión eléctrica AMBA 1 y el Belgrano Cargas. “Este último proyecto tiene un impacto clave en esta región porque va a permitir abaratar costos de fletes para las producciones regionales”, indicó. En ambas iniciativas, se ha incorporado dentro de los pliegos licitatorios que las empresas pueden aplicar en el RIGI en tanto y en cuanto se adecuen a los requisitos del régimen.
Stampalija recordó una proyección realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que señaló que las exportaciones proyectadas pueden crecer en más de U$S 55.000 millones sin pensar en los 22 proyectos que están en etapa de revisión, lo que podría poner punto final a uno de los problemas de arrastre de la Argentina: la captación de dólares. “Hace pocos días el presidente Javier Milei decía que van a salir dólares por las orejas con estas propuestas de inversión, dejando de tener dependencia casi exclusiva en el campo. Y hay un ecosistema de estabilidad que se observa en los proyectos mineros, en Vaca Muerta y en el de Toyota que beneficiará a la economía en general”, subrayó.
Paula Omodeo le consultó respecto de cómo aprovechar este tren de inversiones en provincias que no son mineras y que sí prestan servicios, como el caso de Tucumán. “Las provincias tienen que competir entre sí, brindando las mejores condiciones para invertir. Una cuestión esencial es la impositiva. La Nación hizo su esfuerzo y en las provincias, más en los municipios, no se ha realizado en general ese mismo esfuerzo”, manifestó. Finalmente, el funcionario enfatizó que “la administración del presidente Javier Milei tiene una orientación clara y estrictamente federal, con seguridad jurídica y con estabilidad para que la Argentina crezca de verdad durante varias décadas”.