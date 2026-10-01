Stampalija: "El RIGI es el motor para las inversiones en la región Andina"

El secretario Legal y Administrativo de Economía expresó que las iniciativas no se circunscriben tan solo a la minería, sino que moviliza a proveedores de servicios, con impacto en las comunidades, con la generación de empleos directos e indirectos. “Todo esto amplia el ecosistema con un alto impacto económico y social”, subrayó. Por eso, consideró que resulta clave desarrollar la infraestructura y, en ese sentido, dentro del RIGI, mencionó dos en particular: la red de transmisión eléctrica AMBA 1 y el Belgrano Cargas. “Este último proyecto tiene un impacto clave en esta región porque va a permitir abaratar costos de fletes para las producciones regionales”, indicó. En ambas iniciativas, se ha incorporado dentro de los pliegos licitatorios que las empresas pueden aplicar en el RIGI en tanto y en cuanto se adecuen a los requisitos del régimen.