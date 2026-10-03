Tucumán se llena de motos: cuáles son los modelos más patentados y cuánto creció el mercado

Las motos chicas son las que más crecen

El boom no está liderado por las motos de alta cilindrada. Los registros muestran que el mercado está concentrado en los modelos más pequeños. Durante septiembre se patentaron 48.654 motos de hasta 110 centímetros cúbicos en todo el país. Ese segmento representó la mayor parte de las inscripciones y creció un 41,5% respecto del mismo mes del año pasado.