Tucumán se llena de motos: cuáles son los modelos más patentados y cuánto creció el mercado

Resumen para apurados
- En septiembre, Tucumán registró 5.424 motos patentadas y quedó cuarta a nivel nacional, impulsada por costos accesibles y opciones de crédito frente al mercado automotor.
- El segmento de hasta 110 cc lidera las ventas con modelos como la Honda Wave. La tendencia de crecimiento sostenido se mantiene desde mayo, en contraste con la baja de los autos.
- El auge consolida un cambio estructural en la movilidad urbana provincial, proyectando a la moto como la opción de transporte predilecta ante los costos diarios de mantenimiento.
Desde hace mucho tiempo que las motos ganaron presencia en las calles de Tucumán y los números de patentamientos muestran que detrás de esa imagen cotidiana hay un fenómeno que se viene consolidando durante 2026.
Durante septiembre se patentaron 5.424 motovehículos en Tucumán, de acuerdo con el informe de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (CADECOM), elaborado a partir de los registros de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Con esa cifra, la provincia quedó cuarta en el ranking nacional, detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El dato forma parte de un crecimiento que se viene registrando durante todo el año. A nivel nacional, septiembre cerró con 80.773 patentamientos de motos, un 35,6% más que en el mismo mes de 2025. Entre enero y septiembre se acumularon 673.993 unidades, con una suba interanual del 41%.
Las motos chicas son las que más crecen
El boom no está liderado por las motos de alta cilindrada. Los registros muestran que el mercado está concentrado en los modelos más pequeños. Durante septiembre se patentaron 48.654 motos de hasta 110 centímetros cúbicos en todo el país. Ese segmento representó la mayor parte de las inscripciones y creció un 41,5% respecto del mismo mes del año pasado.
En el acumulado de los primeros nueve meses, las motos de hasta 110 cc llegaron a 414.068 unidades, un 45,7% más que durante el mismo período de 2025.
Entre los modelos más patentados aparecen justamente los de esa categoría. La Honda Wave 110 S encabezó el ranking de septiembre, seguida por la Gilera Smash, la Keller KN110-8, la Motomel B 110 y la Corven Energy 110.
Tucumán ya había mostrado el cambio
El crecimiento no comenzó en septiembre. En mayo, Tucumán ya había registrado 5.259 patentamientos de motos, con una fuerte diferencia respecto de igual mes del año anterior. En ese momento, además, el comportamiento del mercado de las dos ruedas contrastaba con el de los automóviles.
El fenómeno fue analizado entonces por LA GACETA, que registró un crecimiento de las motos mientras los patentamientos de autos mostraban una caída. En ese contexto, desde el sector habían señalado el peso de las condiciones de financiación y los costos en las decisiones de compra. Cinco meses después, los registros muestran que la tendencia continúa.
Los números muestran así un cambio en la composición de la movilidad que ya puede verse en las calles. La moto dejó de ser una presencia secundaria en el tránsito y se convirtió en uno de los vehículos que más crecen en el mercado.