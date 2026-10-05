El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no?

Resumen para apurados
- El PRO de Tucumán, presidido por Benjamín Terraf, convocó a la oposición a una mesa de diálogo este jueves para buscar consensos políticos en la provincia.
- La invitación involucra a La Libertad Avanza, la UCR y el bussismo, en un intento de articular un frente opositor unificado frente al oficialismo provincial.
- La cumbre medirá la predisposición real de los distintos espacios para forjar una alianza electoral competitiva de cara a los comicios provinciales.
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