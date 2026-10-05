Política

El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no?

La convocatoria del partido que preside Benjamín Terraf es para este jueves. Respuestas en La Libertad Avanza, Cambia Tucumán, la UCR y el bussismo.

A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027.
A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El PRO de Tucumán, presidido por Benjamín Terraf, convocó a la oposición a una mesa de diálogo este jueves para buscar consensos políticos en la provincia.
  • La invitación involucra a La Libertad Avanza, la UCR y el bussismo, en un intento de articular un frente opositor unificado frente al oficialismo provincial.
  • La cumbre medirá la predisposición real de los distintos espacios para forjar una alianza electoral competitiva de cara a los comicios provinciales.
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