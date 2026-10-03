Franco Colapinto clasificó 15° en Bahréin pero una doble sanción lo obliga a largar penúltimo

A las 5 de la mañana en el horario de la Argentina, la parrilla de salida ya avanzaba conforme a la indicación de la luz verde de la calurosa pista de Sepang. Con los corredores en el cockpit, la Q1 mostró el despliegue de todos los competidores en el trazado y Franco Colapinto pudo marcar el primer tiempo que lo llevó a la siguiente instancia. Con una marca de 1:37.961, se ubicó a cinco milésimas de su coequiper y se posicionó 10°. Sin embargo, el sueño no avanzaría más de los 15 minutos de la segunda fase.