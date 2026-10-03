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Franco Colapinto clasificó 15° en Bahréin pero una doble sanción lo obliga a largar penúltimo

Una penalidad acumulada relegará al piloto argentino al puesto 21 de la grilla en el trazado asiático, a pesar de haber logrado el 15° tiempo en la clasificación.

Franco Colapinto deberá largar penúltimo en el GP de Báhrein.
Franco Colapinto deberá largar penúltimo en el GP de Báhrein. Imagen: ESPN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto largará 21° este domingo tras clasificar 15°, debido a una sanción de 15 puestos acumulada por un choque en Bakú y un cambio de motor.
  • Alpine y el piloto reservaron neumáticos en la clasificación y priorizaron el ritmo de carrera, conscientes de antemano de las penalizaciones aplicadas por la FIA.
  • El argentino enfrentará una dura remontada desde el fondo bajo condiciones climáticas extremas, con asfalto a 58°C y alta probabilidad de lluvias durante el GP.
Resumen generado con IA

El Gran Premio de Bahréin mostró sus reveses más complicados para Franco Colapinto, quien deberá partir en el penúltimo lugar a pesar de haberse ganado en la clasificación unos seis lugares por delante. El piloto argentino que se presentó en el Circuito Internacional de Sepang decidió cuidarse durante la etapa previa a la competencia y, sin arriesgar de más, no pasó de la Q2: quedó eliminado y saldrá desde el fondo.   

Franco Colapinto explicó cómo será la estrategia de Alpine en el GP de Malasia

Franco Colapinto explicó cómo será la estrategia de Alpine en el GP de Malasia

A las 5 de la mañana en el horario de la Argentina, la parrilla de salida ya avanzaba conforme a la indicación de la luz verde de la calurosa pista de Sepang. Con los corredores en el cockpit, la Q1 mostró el despliegue de todos los competidores en el trazado y Franco Colapinto pudo marcar el primer tiempo que lo llevó a la siguiente instancia. Con una marca de 1:37.961, se ubicó a cinco milésimas de su coequiper y se posicionó 10°. Sin embargo, el sueño no avanzaría más de los 15 minutos de la segunda fase.   

El rol de Alpine en la clasificación

Franco Colapinto deberá largar en el puesto 21° luego de que en la Q2 marcó el 15° tiempo. Su compañero Pierre Gasly cerró en el 9° escalón, a siete décimas por delante del pilarense. A pesar de haber avanzado unos seis lugares por encima de donde será su casillero de partida, el argentino debe cumplir con el peso de dos castigos que lo colocan detrás de casi toda la grilla. El piloto saldrá desde la posición 21°, mientras que Arvid Lindblad, que tiene un recargo de 30 puestos y terminó 16°, lo hará desde el 22°.   

Con la mente en el juego, Franco Colapinto llegó a la instancia de la Q2 y clasificó 15° en la parrilla de salida para el GP de Bahréin del domingo a las 4 de la mañana, en horario argentino. El automovilista buscó no arriesgar de más y, intentando asistir a su par de equipo, guardó neumáticos para la competencia final de Malasia.

Por qué Franco Colapinto deberá retroceder en la parrilla 

Esta reubicación en la grilla se debe a una doble penalidad acumulada que suma un total de 15 puestos de retroceso. La primera de las sanciones proviene del Gran Premio anterior en Bakú, donde la FIA le otorgó 5 lugares de castigo tras el incidente de carrera que involucró a Pierre Gasly y a Lando Norris. A esto se le sumaron otros 10 puestos de recargo luego de que el equipo Alpine decidiera instalar un cuarto motor de combustión interna en su monoplaza, superando el límite de tres permitido por el reglamento de la temporada.

Consciente de este panorama desde las prácticas libres del viernes, el equipo y el propio piloto trazaron una estrategia enfocada exclusivamente en el ritmo de carrera del domingo. Al saber de antemano que retrocedería en la parrilla sin importar su rendimiento en la clasificación, Colapinto evitó desgastar el auto en la búsqueda de una vuelta rápida y optó por reservar neumáticos frescos, un recurso clave para intentar remontar posiciones desde el fondo.

El reto para el pilarense en la madrugada del domingo no será únicamente superar autos en pista, sino también adaptarse a las extremas condiciones climáticas del trazado asiático, donde la temperatura del asfalto roza los 58°C y se prevén probables lluvias intensas durante la competencia.

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