Sorpresa en el mercado de la Fórmula 1: un piloto anunció su salida y dejó una butaca codiciada para 2027

El tablero de la Fórmula 1 para 2027 sumó una confirmación de peso con el anuncio formal de la salida de Esteban Ocon de las filas de Haas F1 Team. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el corredor francés de 30 años oficializó lo que venía madurando desde el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando se declaró en condición de agente libre: “Mi etapa con Haas llegará a su fin al término de la temporada 2026. Me voy con la cabeza en alto; esto no es en absoluto el final de mi carrera en la Fórmula 1”. Desde la escudería ratificaron la desvinculación mediante palabras de agradecimiento del director Ayao Komatsu, quien destacó la entrega profesional y la devolución técnica aportada por el galo para la evolución del VF-26 bajo el nuevo reglamento, cerrando un ciclo de dos campañas que acumuló 39 Grandes Premios y 12 arribos a la zona de puntos, con un quinto puesto en China 2025 como producción más destacada.