Sorpresa en el mercado de la Fórmula 1: un piloto anunció su salida y dejó una butaca codiciada para 2027
Esteban Ocon confirmó que dejará Haas al término de la presente temporada tras dos años en la estructura estadounidense. Quién se perfila como su principal sucesor junto a Ollie Bearman, las opciones de reserva que analiza el francés y cómo se reconfigura la parrilla de cara al próximo año.
Resumen para apurados
- Esteban Ocon anunció en sus redes sociales que dejará Haas F1 Team al término de 2026, tras declararse agente libre para definir su futuro deportivo en la Fórmula 1.
- El piloto francés cierra un ciclo de dos temporadas y 39 carreras en la escudería de EE.UU., mientras el brasileño Rafael Cámara asoma como el favorito para reemplazarlo.
- Con pocas butacas libres para 2027, Ocon analiza roles de reserva en Mercedes o un pase a Cadillac, mientras la F1 redefine los últimos asientos pendientes en la grilla.
El tablero de la Fórmula 1 para 2027 sumó una confirmación de peso con el anuncio formal de la salida de Esteban Ocon de las filas de Haas F1 Team. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el corredor francés de 30 años oficializó lo que venía madurando desde el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando se declaró en condición de agente libre: “Mi etapa con Haas llegará a su fin al término de la temporada 2026. Me voy con la cabeza en alto; esto no es en absoluto el final de mi carrera en la Fórmula 1”. Desde la escudería ratificaron la desvinculación mediante palabras de agradecimiento del director Ayao Komatsu, quien destacó la entrega profesional y la devolución técnica aportada por el galo para la evolución del VF-26 bajo el nuevo reglamento, cerrando un ciclo de dos campañas que acumuló 39 Grandes Premios y 12 arribos a la zona de puntos, con un quinto puesto en China 2025 como producción más destacada.
Con la continuidad de Ollie Bearman muy bien encaminada, la vacante abierta en el segundo monoplaza instaló de inmediato un claro favorito para el relevo generacional: el brasileño Rafael Cámara. El joven oriundo de Recife, miembro de la academia de pilotos de Ferrari y protagonista de la lucha por la corona en la Fórmula 2, encabeza las preferencias del equipo para ocupar la plaza titular. Detrás suyo, la nómina de alternativas que maneja la estructura incluye al italiano Leonardo Fornaroli (asociado al programa formativo de McLaren), al japonés Ryo Hirakawa (apuntalado por la alianza con Toyota) y al australiano Jack Doohan, estos dos últimos ya integrados al equipo como pilotos de reserva.
Para Ocon, ganador del Gran Premio de Hungría en 2021 y con pasado en escuderías como Manor, Force India, Racing Point, Renault y Alpine, el porvenir en el "Gran Circo" asoma condicionado por la escasez de vacantes competitivas. Descartada la vía de Aston Martin tras la renovación de Fernando Alonso junto a Lance Stroll, el horizonte más factible apunta a un eventual rol como piloto de reserva dentro de Mercedes —marca a la que sigue ligado a través de su programa de desarrollo—, una función que ya ejerció durante la temporada 2019 antes de volver a la grilla con Renault, sin descartar sondeos hacia Cadillac ante un eventual alejamiento de Valtteri Bottas. Su salida deja el mercado con apenas cuatro butacas pendientes de resolución oficial para el próximo año, repartidas entre el asiento vacante en Haas y las dos plazas de Racing Bulls, donde batallan Arvid Lindblad, Liam Lawson y el búlgaro Nikola Tsolov.