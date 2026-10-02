Franco Colapinto explicó cómo será la estrategia de Alpine en el GP de Malasia

Los tiempos del viernes no siempre reflejan la realidad en la Fórmula 1, y los entrenamientos en Sepang fueron un claro ejemplo. Franco Colapinto cerró la segunda tanda (FP2) en el 22° y último lugar, a casi seis segundos del tiempo de Charles Leclerc (Ferrari) y a cinco de su compañero Pierre Gasly (10°). La diferencia en los relojes no se debió a un problema en el auto, sino a un plan deliberado de Alpine: como largará desde el fondo el domingo, el argentino descartó las simulaciones de clasificación a una vuelta y dedicó sus 49 giros del día a trabajar con carga completa de combustible para afinar el ritmo de carrera.