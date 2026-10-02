Franco Colapinto explicó cómo será la estrategia de Alpine en el GP de Malasia
El piloto argentino terminó a casi seis segundos de la punta en la FP2 tras girar exclusivamente con tanque lleno. Con 15 puestos de recargo en la grilla para el domingo, el equipo sacrifica la clasificación para buscar la remontada el domingo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto explicó este viernes en Malasia que Alpine sacrificó la clasificación de F1 por ritmo de carrera, ya que largará último debido a 15 puestos de sanción.
- Giró con tanque lleno al arrastrar penalizaciones por un toque en Bakú y el cambio de motor térmico, priorizando un trazado ancho para facilitar la remontada.
- El domingo intentará avanzar aprovechando la alta degradación térmica de los neumáticos y las paradas en boxes para sumar puntos vitales en el Mundial de Constructores.
Los tiempos del viernes no siempre reflejan la realidad en la Fórmula 1, y los entrenamientos en Sepang fueron un claro ejemplo. Franco Colapinto cerró la segunda tanda (FP2) en el 22° y último lugar, a casi seis segundos del tiempo de Charles Leclerc (Ferrari) y a cinco de su compañero Pierre Gasly (10°). La diferencia en los relojes no se debió a un problema en el auto, sino a un plan deliberado de Alpine: como largará desde el fondo el domingo, el argentino descartó las simulaciones de clasificación a una vuelta y dedicó sus 49 giros del día a trabajar con carga completa de combustible para afinar el ritmo de carrera.
La decisión responde a los 15 puestos de sanción que arrastra el piloto de 23 años. Cinco corresponden a la penalización del Gran Premio de Azerbaiyán, tras el toque con Gasly y Lando Norris luego de bloquear en el relanzamiento. Los 10 restantes se deben a que la escudería decidió montar un quinto motor de combustión interna Mercedes, superando el límite reglamentario de cuatro unidades. La dirección técnica que encabeza Steve Nielsen prefirió concentrar todas las sanciones en un circuito ancho y con sectores claros de sobrepaso, con la idea de repetir la remontada de Monza.
“No preparé nada de clasificación porque no tiene sentido; largo último igualmente con los 15 puestos. El sábado está un poquito perdido, así que nos enfocamos plenamente en el ritmo de carrera para intentar avanzar el domingo”, explicó Colapinto al bajarse del auto.
“Con las sanciones sabemos que tendremos que sobrepasar autos e intentar abrirnos paso entre el pelotón el domingo. Por eso, tiene mucho sentido ponernos en la mejor forma posible para la carrera, ya que sabemos que, aunque llegáramos a la Q3, de todos modos estaríamos en la parte de atrás”, analizó.
Luego, el corredor de 23 años extendió su análisis: “Fue agradable venir a una pista nueva, que es muy divertida de manejar, incluso con mucho combustible. Será un reto para todos por el desgaste de los neumáticos, el calor y la rugosidad del asfalto. Es fácil que los neumáticos se sobrecalienten, lo que debería hacer que la carrera sea interesante con posibles opciones estratégicas diferentes. Esto también podría ayudarnos, dado que partiremos desde posiciones más atrasadas, por lo que una variable adicional podría ser beneficiosa”.
El calor extremo y la abrasión del asfalto en Malasia provocan una alta degradación de los neumáticos, lo que obligará a barajar distintas estrategias en las paradas en boxes. Para Alpine, sexto en el Mundial de Constructores detrás de Racing Bulls, el avance de Colapinto el domingo será clave para sumar tras el traspié en Bakú.