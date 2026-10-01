Franco Colapinto reveló como fue la charla con Flavio Briatore después del accidente en Bakú

Después del accidente de Bakú, una de las preguntas que rodeó a Franco Colapinto estuvo relacionada con su relación con Flavio Briatore y con el futuro del argentino dentro de Alpine. Antes del Gran Premio de Bahréin, Colapinto habló con LA NACIÓN y explicó cómo atravesó los días posteriores al incidente que terminó con los dos autos de la escudería fuera de carrera.