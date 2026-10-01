Franco Colapinto reveló como fue la charla con Flavio Briatore después del accidente en Bakú

Resumen para apurados
- Previo a la próxima fecha de F1, Franco Colapinto reveló que resolvió con Flavio Briatore el choque con Pierre Gasly en Bakú y ratificó su continuidad en Alpine.
- El argentino chocó a su compañero en Bakú y dejó a ambos Alpine fuera de carrera. Tras intensas charlas en la fábrica, acordaron superar el incidente puertas adentro.
- Con el respaldo de Briatore, el piloto despejó dudas sobre su futuro en la escudería y apunta a concentrarse en la pista para afianzarse en la Fórmula 1.
Después del accidente de Bakú, una de las preguntas que rodeó a Franco Colapinto estuvo relacionada con su relación con Flavio Briatore y con el futuro del argentino dentro de Alpine. Antes del Gran Premio de Bahréin, Colapinto habló con LA NACIÓN y explicó cómo atravesó los días posteriores al incidente que terminó con los dos autos de la escudería fuera de carrera.
El piloto contó que las conversaciones internas fueron intensas, aunque evitó revelar detalles. “Hay momentos en el equipo en los que todos están disgustados y es difícil avanzar al principio, pero uno encuentra la forma. Flavio es un gran líder de equipo, probablemente uno de los mejores que tuve en el deporte desde que empecé”, afirmó.
Colapinto también explicó que el accidente fue tratado puertas adentro y que inmediatamente se puso a trabajar para la siguiente carrera. “Estuve en la fábrica enseguida, preparando la carrera acá en Malasia”, contó. Y remarcó que el vínculo con Briatore no quedó alterado por lo sucedido.
La posibilidad de que el incidente tuviera consecuencias sobre su continuidad también apareció durante la charla. Ante esa consulta, Colapinto fue categórico: “En realidad, no”. Según explicó, nunca dejó de pensar en la competencia ni de trabajar junto al equipo para la fecha siguiente.
“Lo solucionamos puertas adentro”
El argentino volvió a reconocer el peso del accidente, especialmente por haber dejado fuera a Gasly. “No es una linda situación para estar. Es extremadamente lamentable que yo haya sacado a Pierre de carrera. Pero lo solucionamos puertas adentro”, afirmó.
Ahora, el objetivo es recuperar el foco en la pista y sostener la relación de trabajo dentro de Alpine. “Como equipo, seguimos enfocados en lo mismo. De nuevo, revisamos y aprendemos”, resumió Colapinto.