“Fue una tontería”: Franco Colapinto explicó el error que provocó el choque con Pierre Gasly en Bakú

Resumen para apurados
- Franco Colapinto admitió que chocó a Pierre Gasly en el GP de Azerbaiyán por un exceso en la frenada en la curva 1, lo que dejó fuera de competencia a ambos pilotos de Alpine.
- El incidente costó puntos clave a la escudería en un fin de semana con buen rendimiento del monoplaza. El piloto argentino pidió disculpas públicas a Gasly y al equipo.
- Colapinto busca dar vuelta la página, asimilar el aprendizaje del error y concentrarse en recuperar terreno en el campeonato durante las próximas carreras de Fórmula 1.
Franco Colapinto volvió a referirse al accidente que protagonizó con Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con los dos Alpine fuera de carrera. El argentino habló con LA NACIÓN en la previa de la próxima fecha y buscó dejar atrás el episodio, aunque reconoció que todavía había cosas por analizar después de una maniobra que le costó puntos importantes al equipo.
Consultado sobre si la presión por obtener mejores resultados había influido en el incidente, Colapinto descartó esa posibilidad. “No creo que sea eso. Creo que es simplemente una tontería. Un exceso en la frenada. Un 2-3% de más”, explicó el argentino sobre lo ocurrido en la primera curva del circuito urbano de Bakú.
El piloto reconoció que se trató de un error con consecuencias importantes. “Es un error que cometí en la curva 1, un error con consecuencias muy grandes”, señaló. Después del accidente, además, había pedido disculpas públicamente a Gasly y a todo el equipo, consciente de que los dos autos estaban en condiciones de sumar puntos durante ese fin de semana.
La situación también fue difícil desde lo deportivo porque Alpine había mostrado uno de sus mejores rendimientos de la temporada. Gasly había destacado que el auto estaba en condiciones de sumar con las dos unidades y que el resultado final significó una oportunidad perdida para la escudería.
Colapinto quiere pasar la página
Con varios días de distancia, el argentino aseguró que la prioridad es aprender y seguir adelante. “No sé si llamarlas las más difíciles. Lo más importante es crecer a partir de ello y mejorar”, respondió cuando LA NACIÓN le preguntó si habían sido las peores horas de su carrera deportiva.
El objetivo inmediato quedó claro: volver a enfocarse en la competencia. “Estoy listo para correr acá, en Sepang”, sostuvo Colapinto, antes de una nueva carrera en la que deberá intentar recuperar el terreno perdido.