DeportesMotores

“Fue una tontería”: Franco Colapinto explicó el error que provocó el choque con Pierre Gasly en Bakú

El piloto argentino habló con LA NACIÓN antes del Gran Premio de Bahréin y reconoció que se excedió en la frenada de la primera curva.

REACCIÓN. Franco Colapinto habló sobre el choque de Bakú y explicó cómo atravesó los días posteriores al accidente.
REACCIÓN. Franco Colapinto habló sobre el choque de Bakú y explicó cómo atravesó los días posteriores al accidente.
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto admitió que chocó a Pierre Gasly en el GP de Azerbaiyán por un exceso en la frenada en la curva 1, lo que dejó fuera de competencia a ambos pilotos de Alpine.
  • El incidente costó puntos clave a la escudería en un fin de semana con buen rendimiento del monoplaza. El piloto argentino pidió disculpas públicas a Gasly y al equipo.
  • Colapinto busca dar vuelta la página, asimilar el aprendizaje del error y concentrarse en recuperar terreno en el campeonato durante las próximas carreras de Fórmula 1.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a referirse al accidente que protagonizó con Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con los dos Alpine fuera de carrera. El argentino habló con LA NACIÓN en la previa de la próxima fecha y buscó dejar atrás el episodio, aunque reconoció que todavía había cosas por analizar después de una maniobra que le costó puntos importantes al equipo. 

Consultado sobre si la presión por obtener mejores resultados había influido en el incidente, Colapinto descartó esa posibilidad. “No creo que sea eso. Creo que es simplemente una tontería. Un exceso en la frenada. Un 2-3% de más”, explicó el argentino sobre lo ocurrido en la primera curva del circuito urbano de Bakú. 

El piloto reconoció que se trató de un error con consecuencias importantes. “Es un error que cometí en la curva 1, un error con consecuencias muy grandes”, señaló. Después del accidente, además, había pedido disculpas públicamente a Gasly y a todo el equipo, consciente de que los dos autos estaban en condiciones de sumar puntos durante ese fin de semana. 

La situación también fue difícil desde lo deportivo porque Alpine había mostrado uno de sus mejores rendimientos de la temporada. Gasly había destacado que el auto estaba en condiciones de sumar con las dos unidades y que el resultado final significó una oportunidad perdida para la escudería. 

Colapinto quiere pasar la página

Con varios días de distancia, el argentino aseguró que la prioridad es aprender y seguir adelante. “No sé si llamarlas las más difíciles. Lo más importante es crecer a partir de ello y mejorar”, respondió cuando LA NACIÓN le preguntó si habían sido las peores horas de su carrera deportiva. 

El objetivo inmediato quedó claro: volver a enfocarse en la competencia. “Estoy listo para correr acá, en Sepang”, sostuvo Colapinto, antes de una nueva carrera en la que deberá intentar recuperar el terreno perdido. 

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorpresa en el mercado de la Fórmula 1: un piloto anunció su salida y dejó una butaca codiciada para 2027

Sorpresa en el mercado de la Fórmula 1: un piloto anunció su salida y dejó una butaca codiciada para 2027

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Lo más popular
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”
2

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada
4

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica
5

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Ranking notas premium
Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas
1

Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
3

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
4

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
5

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

Más Noticias
La historia real detrás de Cautiva: cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

La historia real detrás de "Cautiva": cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Qué se dijo en el recinto de la Legislatura sobre la baja de edad de imputabilidad

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Comentarios