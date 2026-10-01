“Fue una tontería”: Franco Colapinto explicó el error que provocó el choque con Pierre Gasly en Bakú

Franco Colapinto volvió a referirse al accidente que protagonizó con Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con los dos Alpine fuera de carrera. El argentino habló con LA NACIÓN en la previa de la próxima fecha y buscó dejar atrás el episodio, aunque reconoció que todavía había cosas por analizar después de una maniobra que le costó puntos importantes al equipo.