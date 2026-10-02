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Colapinto apuesta todo a la carrera en Bahréin: "La clasificación no es una opción este fin de semana"

El argentino completó un viernes de trabajo en Malasia con la mirada puesta en el domingo. Alpine eligió un camino distinto al de Gasly y la sanción de 15 puestos lo obligará a remontar desde el fondo.

EN MALASIA. Colapinto tendrá una complicada carrera en el Gran Premio de Bahréin.
EN MALASIA. Colapinto tendrá una complicada carrera en el Gran Premio de Bahréin.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto y Alpine priorizan la carrera del GP de Bahréin este viernes tras recibir una penalización de 15 puestos que anula el valor de la clasificación.
  • Durante los entrenamientos libres, el piloto argentino ensayó ritmo de carrera con tanques llenos y neumáticos usados, a diferencia del plan de su compañero Pierre Gasly.
  • Obligado a largar desde el fondo de la grilla el domingo, el corredor dependerá exclusivamente de su ritmo de competencia y estrategia para intentar una remontada en pista.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto cerró un viernes exigente en el Gran Premio de Bahréin con la certeza incómoda de que la clasificación del sábado tendrá poco valor. Es que el piloto argentino acumula una sanción acumulada de 15 puestos en la grilla de largada y, por esa razón, tanto él como Alpine decidieron reorientar la estrategia del fin de semana.

Mientras el equipo trabaja con el francés Pierre Gasly de una manera, el pilarense lo hace de otra. "Estamos enfocados en la carrera", resumió.

Esa decisión explica por qué las prácticas libres no se vivieron como una preparación para la qualy, sino como una suerte de ensayo general para el domingo. Colapinto aprovechó cada salida a pista para evaluar el comportamiento de su monoplaza con carga de combustible y neumáticos de carrera. "Todavía queda mucho por trabajar en el fin de semana, pero en la FP2 tuvimos buen ritmo", señaló.

El objetivo ya no es pelear por una buena posición de salida, sino construir un ritmo sólido que le permita avanzar posiciones en la carrera. "En la FP2 tuvimos ritmo, pero todavía queda mucho por trabajar. Esperemos tener buen ritmo para la carrera del domingo", insistió el piloto de 23 años.

Consciente de su situación, Colapinto se mostró realista respecto de lo que puede esperar en la jornada sabatina. "Prácticamente no tengo qualy este fin de semana, y eso me juega en contra. Sin embargo, nuestro foco está puesto por completo en la carrera del domingo", afirmó. Con 15 posiciones de castigo, necesitaría terminar entre los cinco primeros de la clasificación para no largar último. Una misión que él mismo considera casi imposible.

El cronograma del sábado

La última práctica libre en Malasia se disputará este sábado a las 1.30 (hora de Argentina). Más tarde, a las 5, será el turno de la clasificación que definirá la grilla de largada para el Gran Premio del domingo.

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