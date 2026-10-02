Colapinto apuesta todo a la carrera en Bahréin: "La clasificación no es una opción este fin de semana"

Consciente de su situación, Colapinto se mostró realista respecto de lo que puede esperar en la jornada sabatina. "Prácticamente no tengo qualy este fin de semana, y eso me juega en contra. Sin embargo, nuestro foco está puesto por completo en la carrera del domingo", afirmó. Con 15 posiciones de castigo, necesitaría terminar entre los cinco primeros de la clasificación para no largar último. Una misión que él mismo considera casi imposible.