Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”
El Presidente criticó las interpretaciones que hablan de una contracción de la economía. Sus declaraciones se produjeron después de que JP Morgan proyectara una caída de la actividad durante el tercer trimestre.
Resumen para apurados
- Javier Milei rechazó en una entrevista televisiva que Argentina esté en recesión y aseguró que el consumo está en máximos, desestimando informes privados recientes.
- Sus dichos responden a JP Morgan, que proyectó una caída del 4% en el tercer trimestre tras la baja de la actividad en julio, dato que Milei atribuyó a fallas metodológicas.
- Los próximos informes del INDEC sobre agosto y septiembre definirán si la economía argentina sostiene la recuperación proyectada por el Gobierno o confirma una contracción.
El presidente Javier Milei negó que la Argentina esté atravesando una recesión y cuestionó la forma en que se interpretan los últimos indicadores de actividad económica. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, sostuvo durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+).
Las declaraciones se produjeron después de que JP Morgan recortara su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 del 2,7% al 1,5% y proyectara una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. El banco estadounidense tomó como referencia, entre otros datos, la fuerte caída registrada por la actividad económica en julio.
Qué dijo Milei sobre la posible recesión en Argentina
Milei sostuvo que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales” y cuestionó especialmente el uso de los indicadores desestacionalizados para analizar la evolución de la actividad.
“Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, afirmó el Presidente. Según su interpretación, la volatilidad que muestra la serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) no refleja necesariamente la situación de fondo de la economía.
El mandatario señaló que su Gobierno presta mayor atención al indicador de tendencia-ciclo y sostuvo que la Argentina está atravesando una transformación de su estructura productiva.
“Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa”, expresó.
Milei también afirmó que el país se encuentra en niveles máximos de PBI, consumo y exportaciones y proyectó cuatro años consecutivos de crecimiento.
Los datos del INDEC que alimentaron el debate
Los últimos datos oficiales muestran una combinación de indicadores positivos y negativos. El INDEC informó que el PBI cayó 0,6% en términos desestacionalizados durante el segundo trimestre de 2026 frente al primero, aunque en la comparación interanual registró un crecimiento de 2%. La tendencia-ciclo, en tanto, avanzó 0,8%.
El dato más reciente del EMAE corresponde a julio. Ese mes, la actividad económica cayó 2,9% frente a junio en términos desestacionalizados y 1,4% en la comparación interanual. El componente tendencia-ciclo, en cambio, registró una variación positiva de 0,2%.
La caída de julio fue uno de los elementos que llevó a JP Morgan a modificar sus proyecciones. Según el banco, la actividad quedó 4,5% por debajo del máximo registrado en marzo y el crecimiento acumulado entre enero y julio se redujo al 1,7%.
Qué proyecta JP Morgan para el tercer trimestre
El escenario planteado por JP Morgan contempla una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre, equivalente a una caída cercana al 1% frente al período abril-junio.
El banco también advirtió que los datos disponibles apuntaban a riesgos para la actividad durante los meses siguientes, especialmente por el desempeño de sectores como la industria, la construcción y el comercio.
Sin embargo, todavía no están disponibles los datos oficiales de agosto y septiembre, por lo que el resultado completo del tercer trimestre aún no permite determinar con los datos oficiales si hubo dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. El calendario del INDEC prevé la publicación de nuevos indicadores durante octubre.
Milei también habló del empleo
Durante la entrevista, el Presidente fue consultado además por el aumento de la desocupación. Según el INDEC, la tasa de desempleo alcanzó 7,9% durante el segundo trimestre de 2026.
Milei relativizó el dato y sostuvo que se trata de un “reacomodamiento de recursos”. También afirmó que durante su gestión se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y vinculó el aumento de la cantidad de personas que buscan empleo con una expansión de la oferta laboral.
El Presidente también afirmó que la Argentina está atravesando una reasignación de recursos y un cambio en las modalidades de consumo. En ese marco, sostuvo que existen inversiones pendientes de ejecución y aseguró que el financiamiento del sector público está cubierto hasta fines de 2027.
El Gobierno sostiene una perspectiva de crecimiento
Frente a las proyecciones que anticipan una contracción durante el tercer trimestre, Milei sostuvo que su Gobierno mantiene una perspectiva de crecimiento para los próximos años.
“Vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento”, afirmó, y volvió a destacar el nivel de PBI, consumo y exportaciones que, según su interpretación, registra actualmente la economía argentina.
El debate sobre la evolución de la actividad continuará con la publicación de los próximos datos del INDEC, especialmente los correspondientes a agosto y septiembre, que permitirán conocer si la caída registrada en julio fue transitoria o si se extendió durante el tercer trimestre.