Las principales frases de Milei: Bullrich, críticas a Rubinstein y Prat-Gay, Olivos como “base militar” y la visita de León XIV

El presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que repasó distintos aspectos de su gestión y se refirió a la situación económica, la política y sus principales dirigentes y adversarios. Durante la conversación, con Luis Majul, el jefe de Estado habló sobre su relación con Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y buscó relativizar las diferencias que la dirigente expresó en las últimas semanas.