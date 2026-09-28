Política

Las principales frases de Milei: Bullrich, críticas a Rubinstein y Prat-Gay, Olivos como “base militar” y la visita de León XIV

Durante una entrevista, el jefe de Estado se refirió además a las elecciones de 2027, cuestionó a distintos dirigentes y destacó el rumbo de su administración.

Javier Milei durante la entrevista con Luis Majul.
Javier Milei durante la entrevista con Luis Majul.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei defendió en Buenos Aires su rumbo económico en una entrevista reciente, con el fin de rechazar críticas opositoras y negar que exista una recesión.
  • El mandatario respondió a críticas de exministros de Economía, relativizó roces con Patricia Bullrich y justificó el refuerzo de la seguridad en la Quinta de Olivos.
  • Milei proyecta cuatro años de crecimiento sostenido y ratifica su estrategia hacia las elecciones de 2027, mientras busca blindar la narrativa de recuperación económica.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que repasó distintos aspectos de su gestión y se refirió a la situación económica, la política y sus principales dirigentes y adversarios. Durante la conversación, con Luis Majul, el jefe de Estado habló sobre su relación con Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y buscó relativizar las diferencias que la dirigente expresó en las últimas semanas.

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

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También cuestionó las declaraciones del exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein, quien había planteado que el dólar se encuentra “demasiado bajo en términos reales”, y del exministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay, quien sostuvo que Vaca Muerta no genera un efecto de derrame significativo en Neuquén.

El gobierno de Milei se ilusiona con conseguir en octubre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

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Milei se refirió además a las nuevas medidas de seguridad implementadas en la Quinta de Olivos y afirmó que la residencia presidencial recibió “el tratamiento de una base militar” debido a las filtraciones vinculadas con su actividad y la de su entorno.

Otro de los temas abordados fue la visita del papa León XIV. El Presidente rechazó las críticas que plantearon un supuesto uso político del encuentro y calificó esas interpretaciones como “una estupidez”.

Las principales frases de Javier Milei

Su relación con Patricia Bullrich

Mi relación con Patricia es excelente.

Patricia conoce la lógica argentina.

Patricia juega a la mancha con los aviones.

No la subestimen (a Patricia Bullrich).

Críticas a Rubinstein y Prat-Gay

Rubinstein era el verdadero ministro de Economía mientras

(Sergio) Massa se paseaba como candidato.

¿Qué autoridad tiene Rubinstein?

Me parece una tomada de pelo lo que dijo Rubinstein.

Prat-Gay fue el campeón del gradualismo.

(Prat-Gay) terminó con el PBI casi 4% abajo.

Sí, derrama Vaca Muerta.

La seguridad de la Quinta de Olivos

Se implementó en bases de cuestiones de seguridad interna.

La Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar.

Olivos tiene cuestiones de seguridad mucho más profundas.

Tengo algunos enemigos muy pesados acá y en el mundo.

La visita del papa León XIV

Esperamos la llegada del papa con mucha alegría.

El papa hablará de lo que tenga que hablar.

Es una estupidez decir que utilizó políticamente al papa.

El rumbo de la economía

La economía está teniendo muchos cambios estructurales.

La economía está reasignando recursos.

Los indicadores están arrojando cualquier cosa.

Vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento.

Estamos en niveles máximos de PBI.

Estamos en récord de exportaciones.

No hay recesión.

Críticas a economistas

No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas

Entiendo que festejen cualquier dato malo por el odio que le tienen a este gobierno.

Elecciones presidenciales y las PASO

Las elecciones son una oportunidad histórica para la Argentina.

Tengo confianza en los argentinos, que no quieren volver al pasado.

Las PASO son inmorales, están viciadas.

Su percepción de la ONU y la “cultura woke”

La ONU quiere sembrar terror en el mundo.

La ONU es una organización inútil.

No avanzamos nada con la ONU.

La cultura woke los está destruyendo.

Temas Buenos AiresJavier Milei
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