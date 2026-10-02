Luis Caputo anunció un programa de ciudadanía por inversión de hasta U$S 800.000

Resumen para apurados
- En París, el ministro Luis Caputo anunció un programa para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros que inviertan hasta U$S 800.000, con el fin de captar capitales.
- El plan regirá a fines de 2026 mediante aportes al Tesoro o bonos públicos, e incluirá controles antilavado coordinados por la UIF, la SIDE y Migraciones.
- El Gobierno busca reforzar las reservas fiscales, consolidar la apertura económica internacional y posicionar a la Argentina como un destino confiable de inversión.
En el cierre de "Argentina Week", el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, una iniciativa destinada a extranjeros que quieran acceder a la ciudadanía argentina a partir de determinados aportes de capital.
Caputo presentó el programa en la Embajada Argentina en Francia, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y ante representantes de las agencias y organismos que participarán del proceso de evaluación.
Según explicó el ministro, la iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para profundizar la apertura económica y atraer inversiones.
“La iniciativa se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales”, sostuvo.
El programa incorporará mecanismos de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados, según indicó Caputo, con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Gobierno señaló además que contó con el asesoramiento de firmas internacionales especializadas en migración por inversión para definir el esquema y adoptar prácticas utilizadas en otros países.
Ciudadanía por inversión: cuánto habrá que aportar
Las solicitudes estarán disponibles durante el cuarto trimestre de 2026 y contemplarán dos alternativas para el solicitante principal.
La primera será realizar un aporte directo y no reembolsable de U$S 350.000 al Tesoro Nacional.
La segunda consistirá en suscribir un título público por U$S 800.000, creado específicamente para el programa.
El esquema también contempla a los integrantes de la familia del solicitante principal.
Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán acceder mediante un aporte de U$S 100.000 al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el aporte previsto será de U$S 25.000.
De acuerdo con la información oficial, un grupo familiar integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría tramitar la ciudadanía mediante un aporte total de U$S 500.000.
Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y quedar sujetos a los controles previstos para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la transparencia financiera.
Cómo será la evaluación de los solicitantes
El proceso estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que coordinará la intervención de distintos organismos públicos.
Entre ellos estarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
La evaluación incluirá la verificación de identidad, el análisis del origen y la trazabilidad de los fondos, la situación patrimonial y financiera del solicitante, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.
El objetivo será determinar que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos y preservar, según el Gobierno, la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.
Una vez finalizado el análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo la decisión sobre cada solicitud.
“Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”, afirmó Caputo ante los representantes de los organismos involucrados.
Caputo y Santilli defendieron la apertura al capital extranjero
Durante la presentación, Caputo vinculó el programa con la política de apertura internacional que impulsa el Gobierno.
“Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo y el Gobierno Nacional desea continuar fortaleciendo los vínculos de Argentina con el mundo, proyectando internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina y consolidando al país como una nación abierta y confiable”, sostuvo.
A su turno, Santilli destacó el cambio de orientación que, según planteó, busca impulsar la actual administración.
“Esta es la Argentina que abre los brazos, que supo ser grande muchos años atrás”, afirmó el jefe de Gabinete, quien también felicitó al equipo económico, en particular a Juan Pazo, y al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.
“Argentina es un país que les abre las puertas a todos aquellos que quieran desarrollar, invertir, construir y crear un mundo más próspero y más grande”, agregó Santilli.