Argentina Week en París: el Gobierno apuesta a captar inversiones europeas tras el acuerdo Mercosur-UE

El Gobierno nacional avanza en la organización de una nueva edición internacional de la Argentina Week, que esta vez se realizará en París y tendrá como eje central la promoción de inversiones europeas en sectores estratégicos de la economía argentina. Aunque todavía no fue confirmada la fecha exacta, la administración de Javier Milei ya trabaja formalmente en el encuentro y comenzó a delinear el perfil del evento, los sectores convocados y parte del empresariado que participará.