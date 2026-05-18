Argentina Week en París: el Gobierno apuesta a captar inversiones europeas tras el acuerdo Mercosur-UE
La administración de Javier Milei prepara una nueva edición internacional del foro de negocios, esta vez en la capital francesa. El objetivo es fortalecer la llegada de capitales europeos, consolidar la agenda económica argentina y aprovechar el nuevo escenario abierto por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Resumen para apurados
- Milei organizará la Argentina Week en París este semestre para captar inversiones europeas, tras ratificar el acuerdo Mercosur-UE y posicionar sectores estratégicos del país.
- Liderada por el embajador Ian Sielecki, la iniciativa busca replicar el modelo de Nueva York en sectores como litio y energía, ante un aumento del 50% en la inversión francesa.
- Con la probable presencia de Milei, el foro busca consolidar al país como socio clave en Europa y normalizar su imagen global tras años de inestabilidad y cepos cambiarios.
El Gobierno nacional avanza en la organización de una nueva edición internacional de la Argentina Week, que esta vez se realizará en París y tendrá como eje central la promoción de inversiones europeas en sectores estratégicos de la economía argentina. Aunque todavía no fue confirmada la fecha exacta, la administración de Javier Milei ya trabaja formalmente en el encuentro y comenzó a delinear el perfil del evento, los sectores convocados y parte del empresariado que participará.
La iniciativa fue confirmada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien anticipó que la Argentina Week se desarrollará durante el segundo semestre del año. A través de sus redes sociales, el diplomático afirmó que “Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real”, y destacó que el encuentro tendrá “una agenda estelar”.
Sielecki vinculó además el proyecto con “la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial” del presidente Milei. En ese marco, remarcó que las inversiones francesas crecieron un 50,7% durante los primeros 18 meses de gestión libertaria.
La elección de París responde tanto a razones económicas como políticas. La capital francesa concentra buena parte de los organismos multilaterales y actores financieros más influyentes de Europa. Allí tienen sede instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Agencia Internacional de la Energía, además de bancos, fondos y conglomerados industriales con fuerte presencia en mercados emergentes.
En la Casa Rosada consideran además que Francia pasó a ocupar un lugar relevante dentro de la estrategia de inserción internacional impulsada por Milei. Según destacó Sielecki, las inversiones provenientes de ese país fueron las que más crecieron en términos relativos desde la llegada del libertario al poder.
Detrás de la decisión también aparece un componente político y personal. Según trascendió, uno de los factores que influyó en la elección de París fue la relación que mantienen Javier y Karina Milei con Sielecki, uno de los embajadores con mayor acceso al núcleo presidencial y que ganó peso dentro de la política exterior del oficialismo, consignó Infobae.
La realización del foro coincidirá además con un momento clave en la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. La Argentina aprobó recientemente el tratado comercial entre ambos bloques en el Congreso y formalizó su entrada en vigencia, convirtiéndose en el primer país en completar todos los procedimientos legislativos y diplomáticos necesarios.
Dentro del oficialismo interpretan ese paso como una señal política destinada a acelerar la implementación efectiva del acuerdo y posicionar al país como uno de los principales articuladores regionales de la nueva etapa comercial con Europa.
El entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea involucra un mercado integrado de aproximadamente 780 millones de personas y representa cerca de una cuarta parte del PBI mundial. Para la Argentina, el acuerdo contempla una reducción progresiva de aranceles para exportaciones agroindustriales, alimentos, productos industriales y minerales estratégicos, además de facilitar el acceso a cadenas europeas de inversión y financiamiento.
En el Gobierno sostienen que sectores como petróleo y gas, minería, litio, agroindustria, biotecnología y economía del conocimiento aparecen entre los principales potenciales beneficiarios del nuevo esquema comercial. También estiman que el contexto podría acelerar inversiones vinculadas a energía, infraestructura y transición energética.
Una oportunidad
La apuesta oficial es utilizar la Argentina Week de París como una plataforma para capitalizar ese nuevo escenario económico y diplomático. El formato replicará el esquema de la Argentina Week realizada en Nueva York, que el oficialismo presentó como uno de los principales eventos internacionales de promoción económica de la gestión Milei.
Aquel encuentro reunió a empresarios estadounidenses y argentinos vinculados a sectores como finanzas, energía, petróleo, gas, minería, alimentos y tecnología. Ahora, la intención es trasladar ese modelo a Europa, aunque con un perfil más enfocado en inversiones industriales, infraestructura energética y economía real.
En ese contexto, París aparece como una vidriera para mostrar oportunidades asociadas a Vaca Muerta, la minería de litio, la agroindustria, la infraestructura y el proceso de desregulación económica impulsado por el Gobierno.
Entre los empresarios que ya podrían participar figuran Martín Migoya, Marcelo Mindlin y Marcos Bulgheroni, además de referentes de los sectores financiero, energético y tecnológico que por ahora mantienen reserva hasta la oficialización de la agenda.
Fuentes cercanas a la organización admitieron además que “se espera que, como ocurrió en la Argentina Week de Nueva York, participen el presidente y Karina Milei”. Aunque la presencia presidencial aún no fue confirmada oficialmente, en el oficialismo descuentan que el foro funcionará como una nueva vidriera internacional para el mandatario y como una instancia para profundizar vínculos con empresarios europeos.
La organización de la Argentina Week en París forma parte de una estrategia más amplia de política exterior económica impulsada por el Gobierno. El canciller Pablo Quirno también respaldó públicamente la iniciativa y adelantó que se trabaja en “otras semanas argentinas en Europa” para el segundo semestre.
En la Casa Rosada entienden que este tipo de encuentros cumplen una doble función: servir como plataformas de negocios y, al mismo tiempo, consolidar una narrativa orientada a presentar a la Argentina como un país abierto a las inversiones, luego de años marcados por la volatilidad económica y las restricciones cambiarias.