"DNU 70/2023": qué regulaciones podrían volver a regir si la Cámara de Diputados lo rechaza

Resumen para apurados
- La oposición convocó a una sesión el 15 de octubre en Diputados para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei y lograr su derogación definitiva.
- El Senado ya rechazó la norma en 2024. El tratamiento se reactivó tras un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras que volvió a poner el decreto en foco.
- Si la Cámara baja vota en contra, el DNU quedará sin efecto, lo que reabrirá la discusión sobre la vigencia previa en alquileres, prepagas y comercio.
El futuro del DNU 70/2023 volverá al centro de la escena parlamentaria. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con el objetivo de rechazar el decreto que, desde diciembre de 2023, modificó o derogó cientos de normas en áreas como alquileres, comercio exterior, salud, empresas públicas y regulación económica. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024.
Si Diputados también vota en contra, el rechazo de ambas cámaras producirá la derogación del DNU. A partir de allí, uno de los principales interrogantes será determinar qué normas modificadas o derogadas por el decreto recuperarán vigencia y cómo se resolverán las situaciones jurídicas generadas durante los casi tres años en que el decreto estuvo vigente.
El debate se reactivó después del reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras Rurales. La decisión dejó operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado esa normativa y, con ella, las restricciones que establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La resolución volvió a poner bajo la lupa el decreto completo en el Congreso.
Pero la discusión excede la cuestión de las tierras. Estos son algunos de los principales cambios que podrían quedar alcanzados si el DNU es rechazado definitivamente.
Ley de Tierras: volverían las restricciones para extranjeros
Uno de los efectos más directos estaría relacionado con la Ley 26.737 de Tierras Rurales, derogada por el artículo 154 del DNU.
La normativa establecía límites a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos un tope del 15% de la superficie rural de cada territorio nacional, provincial o departamental, además de restricciones para determinadas zonas consideradas estratégicas.
La derogación de esa ley había sido cuestionada judicialmente y permaneció suspendida durante parte de la vigencia del DNU. El reciente fallo de la Corte dejó operativo el artículo que la había derogado.
Alquileres: podría volver la Ley 27.551
El DNU derogó la Ley de Alquileres 27.551 y modificó el Código Civil y Comercial para ampliar la libertad de las partes en la negociación de los contratos.
Entre otros cambios, permitió acordar libremente la moneda del contrato, los mecanismos de actualización y el plazo de duración.
Un rechazo definitivo del DNU abriría el camino para la recuperación de las normas anteriores en esta materia, aunque la situación de los contratos celebrados durante la vigencia del decreto debería analizarse en función de cada caso y de los derechos adquiridos.
Obras sociales y prepagas
El decreto también modificó el régimen de obras sociales. Entre otras medidas, habilitó que los trabajadores que inician una relación laboral puedan elegir directamente su obra social, sin tener que permanecer durante un período determinado en la correspondiente a su actividad.
En el caso de las empresas de medicina prepaga, el DNU eliminó restricciones vinculadas con el mecanismo de determinación de las cuotas.
Si el decreto fuera derogado, habría que determinar qué disposiciones anteriores recuperarían vigencia y cómo se compatibilizarían con las modificaciones legislativas posteriores.
Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas
Otro de los capítulos alcanzados por el DNU es el de la regulación del comercio interno.
El decreto derogó la Ley de Abastecimiento, que otorgaba al Estado distintas herramientas de intervención sobre precios, producción y comercialización en determinadas circunstancias.
También eliminó la Ley de Góndolas, que establecía reglas para la exhibición de productos en supermercados y otros establecimientos comerciales, con disposiciones destinadas a favorecer la presencia de productos de pequeñas y medianas empresas y otros proveedores.
El rechazo del DNU volvería a poner bajo discusión el régimen anterior en ambas materias.
Compre Argentino
El DNU modificó de manera sustancial la Ley 27.437 de Compre Argentino, que establece preferencias para proveedores nacionales en determinadas contrataciones del Estado.
Un eventual regreso al régimen previo implicaría restablecer las disposiciones que hayan quedado efectivamente derogadas o modificadas por el decreto, siempre teniendo en cuenta las reformas posteriores que pudieran haber alterado ese marco.
Comercio exterior y Código Aduanero
El DNU también introdujo modificaciones en el Código Aduanero y eliminó distintas restricciones vinculadas con las operaciones de comercio exterior.
Entre sus principios centrales, el decreto avanzó sobre las limitaciones a las exportaciones y estableció un marco orientado a reducir las restricciones al comercio internacional.
Si el DNU perdiera vigencia, las normas anteriores podrían recuperar aplicación en los puntos que no hayan sido modificados posteriormente por otras leyes.
Empresas públicas
Otro de los capítulos centrales es el de las empresas y sociedades con participación estatal.
El DNU modificó el régimen de las empresas públicas y habilitó mecanismos para su transformación en sociedades anónimas, dentro del esquema de desregulación y privatizaciones impulsado por el Gobierno.
En caso de derogación, esas modificaciones quedarían alcanzadas por la pérdida de vigencia del decreto. Sin embargo, el impacto concreto debería analizarse empresa por empresa, teniendo en cuenta los actos y las normas dictados posteriormente.
Internet satelital
El decreto también modificó el marco regulatorio de las telecomunicaciones y facilitó el ingreso de prestadores de servicios de internet satelital al mercado argentino.
La medida fue presentada por el Gobierno como parte de la estrategia para ampliar la competencia y permitir el ingreso de nuevos operadores, entre ellos Starlink.
Una eventual derogación del DNU obligaría a revisar ese marco regulatorio y las normas anteriores que fueron modificadas por el decreto. ([LA NACION][3])
El capítulo laboral, un caso diferente
El impacto sobre las normas laborales requiere un análisis separado. El DNU introdujo numerosas modificaciones en la legislación laboral, pero varias de ellas fueron judicializadas y algunas permanecieron suspendidas.
Además, durante 2026 el Congreso sancionó una reforma laboral, por lo que una eventual derogación del DNU no supondría simplemente regresar al régimen vigente antes de diciembre de 2023.
En este punto, el efecto debería determinarse **artículo por artículo**, considerando tanto las decisiones judiciales como las leyes aprobadas posteriormente.
Qué necesita la oposición para rechazarlo
La sesión especial fue convocada para el 15 de octubre. Para abrir el debate, los bloques que impulsan el rechazo necesitan reunir el quórum de 129 diputados. Una vez iniciado el tratamiento, el rechazo requiere mayoría simple de los presentes.
El Senado ya se pronunció en contra del DNU en 2024. Por eso, si Diputados adopta la misma posición, el decreto quedaría definitivamente derogado.