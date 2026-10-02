"DNU 70/2023": qué regulaciones podrían volver a regir si la Cámara de Diputados lo rechaza

El futuro del DNU 70/2023 volverá al centro de la escena parlamentaria. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con el objetivo de rechazar el decreto que, desde diciembre de 2023, modificó o derogó cientos de normas en áreas como alquileres, comercio exterior, salud, empresas públicas y regulación económica. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024.