En Tucumán, Adrián Ravier defendió la compra de tierras por extranjeros: “No estamos vendiendo la Argentina”

La decisión de la Corte Suprema, que habilitó la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, abrió nuevamente el debate sobre los límites a la propiedad de inmuebles en manos de no residentes. El vocero presidencial y economista Adrián Ravier se encuentra en Tucumán y, durante una charla con LA GACETA, defendió el criterio adoptado por el máximo tribunal y sostuvo que la adquisición de campos por inversores extranjeros no implica una pérdida de soberanía.