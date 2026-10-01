En Tucumán, Adrián Ravier defendió la compra de tierras por extranjeros: “No estamos vendiendo la Argentina”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el vocero Adrián Ravier defendió hoy el fallo de la Corte que avala la venta de tierras a extranjeros, para promover inversiones y negar pérdidas de soberanía.
- La postura surge tras la decisión judicial que reabrió la polémica. Ravier invocó la Constitución de Alberdi, remarcando que los foráneos pagan impuestos bajo las leyes locales.
- El debate anticipa disputas políticas con la oposición y definirá el marco para captar inversiones internacionales en sectores estratégicos como el agro y la energía.
La decisión de la Corte Suprema, que habilitó la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, abrió nuevamente el debate sobre los límites a la propiedad de inmuebles en manos de no residentes. El vocero presidencial y economista Adrián Ravier se encuentra en Tucumán y, durante una charla con LA GACETA, defendió el criterio adoptado por el máximo tribunal y sostuvo que la adquisición de campos por inversores extranjeros no implica una pérdida de soberanía.
Para explicar la posición del Gobierno, Ravier apeló a los principios planteados por Juan Bautista Alberdi en la Constitución. “Siempre se planteó que cualquier extranjero que quisiera invertir en suelo argentino simplemente tenía que responder a las reglas como cualquier ciudadano argentino”, afirmó en LG Play.
El economista vinculó esa concepción con la llegada de inmigrantes y de capitales al país. Según explicó, la posibilidad de invertir en territorio argentino forma parte de una tradición constitucional orientada a atraer inversiones y generar empleo. “Nosotros creemos que la Constitución hay que respetarla”, sostuvo, y remarcó que la adquisición de propiedades por parte de no residentes “de ninguna manera significa perder soberanía”.
“No se apropió de la tierra”
Uno de los principales argumentos del funcionario fue que la nacionalidad del propietario no modifica el carácter argentino del territorio. “Cuando un extranjero compra una tierra, no se apropió de la tierra”, señaló.
Ravier diferenció además entre un inversor privado y un Estado extranjero. Recordó que la legislación que se discutió en el Congreso establecía límites para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros, pero no planteaba impedir que un particular o una empresa pudiera comprar un inmueble y desarrollar allí una actividad económica.
Para graficar su postura, mencionó distintos escenarios: un ciudadano español que compra un coto de caza en La Pampa, una empresa que adquiere tierras en Tucumán para producir limones o una firma que invierte en cultivos de soja o trigo en la zona de Rosario.
En todos esos casos, según explicó, el propietario debe someterse a las mismas obligaciones que cualquier argentino. “Respeta las reglas, las normas, paga impuestos en relación de igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano argentino”, afirmó.
Las críticas a la oposición
El vocero presidencial cuestionó el modo en que sectores de la oposición plantearon el debate después del fallo. Consideró que vincular directamente la adquisición de tierras con una pérdida de soberanía genera una interpretación equivocada de la situación.
“Mezclar eso con la soberanía es confundir a la población”, sostuvo. Y agregó: “Eso es lo que ha hecho, creo yo, la oposición y eso es lo que ha generado confusión”.
Frente a las advertencias sobre una eventual venta masiva de territorio argentino, Ravier fue tajante: “No estamos vendiendo la Argentina. Estamos vendiendo una tierra que sigue siendo argentina, que tiene que respetar todas las reglas argentinas, que tiene que pagar impuestos como cualquiera de nosotros que tenga alguna tierra o alguna propiedad”.
Finalmente, respaldó la decisión de la Corte Suprema y sostuvo que el máximo tribunal actuó dentro del marco constitucional. “Yo creo que acá la Corte Suprema ha respetado la Constitución”, concluyó.