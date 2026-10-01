Política

Diputados: la oposición convocó a una sesión especial para tratar el DNU 70, emergencia en discapacidad y endeudamiento

Los partidos buscarán reunir el quorum el jueves 15 de octubre, luego de que la Corte Suprema nacional restableciera el artículo 154 que permite la extranjerización de tierras en el país.

Germán Martínez (UP). DIPUTADOS
Germán Martínez (UP). DIPUTADOS
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Bloques opositores convocaron a una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU 70 de Milei y tratar emergencias tras un fallo judicial.
  • La medida surge luego de que la Corte Suprema avalara la venta de tierras a extranjeros. Para sesionar, la oposición necesita reunir 129 bancas.
  • De lograr quorum y mayoría, la derogación definitiva del megadecreto asestaría un duro revés político y legal a las reformas del Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

La oposición en la Cámara de Diputados nacional convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre con un temario que reúne tres iniciativas sensibles para el gobierno de Javier Milei: el rechazo del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento familiar.

La estrategia apunta, en primer lugar, a aprovechar el nuevo escenario generado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. La decisión reabrió el debate sobre el megadecreto de 2023, que ya había sido rechazado por el Senado nacional en marzo de 2024, pero que nunca llegó a ser tratado por la Cámara baja, presidida por el libertario Martín Menem.

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural

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La convocatoria lleva la firma de diputados de Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques. Sin embargo, los apoyos todavía no están garantizados: la oposición necesita reunir 129 diputados para abrir la sesión y luego alcanzar una mayoría simple para avanzar con el rechazo del DNU, consignó el diario "La Nación".

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

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La disputa por el DNU 70

El fallo de la Corte Suprema tomó por sorpresa al Gobierno y volvió a poner en discusión la vigencia del megadecreto que Milei impulsó cuando llevaba menos de un mes en el poder.

El DNU 70 ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición no había logrado hasta ahora reunir los consensos necesarios para tratarlo en Diputados. Al no haberse convocado una sesión para discutirlo, la posibilidad de avanzar sobre el decreto quedó abierta.

El decreto abarca una amplia cantidad de regulaciones y, entre otros puntos, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desreguló sectores como el aéreo y el inmobiliario.

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

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Desde el oficialismo advierten que una eventual derogación total del DNU podría generar un escenario de conflicto administrativo y procesal. Cerca de Martín Menem, según trascendió, la prioridad es evitar que la discusión sobre un artículo, como el referido a la venta de tierras, termine afectando al resto del decreto.

Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece la posibilidad de incorporar un capítulo sobre tierras en la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, o incluir una regulación específica en la ley de Defensa de la Soberanía que comenzó a tratarse en comisión.

Discapacidad y endeudamiento

La oposición decidió sumar al temario los proyectos sobre discapacidad y morosidad con el objetivo de ampliar el respaldo y garantizar el quórum. La inclusión de estas iniciativas también permite reunir a sectores que tienen reparos respecto del rechazo total al DNU 70.

La bancada de Unión por la Patria, conducida por Germán Martínez, acordó la incorporación de ambos temas con otros espacios, entre ellos el bloque Argentina Federal, que conduce Oscar Herrera Ahuad, además de sectores del centro.

Ley de Tierras: fuerte reacción opositora tras el fallo de la Corte que dejó vigente su derogación

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La estrategia también se anticipa a la agenda que tenía previsto impulsar el oficialismo. Desde la gestión libertaria habían dejado trascender su intención de convocar a una sesión el 21 de octubre para tratar discapacidad, morosidad y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas.

Con la convocatoria del 15 de octubre, la oposición busca imponer su propio temario, aunque todavía no tiene asegurados los votos necesarios para avanzar con las tres iniciativas.

En el caso de discapacidad, el oficialismo cuenta con un proyecto que prácticamente convalida la prórroga de la emergencia y plantea una posición diferente frente al rechazo del DNU. En materia de endeudamiento, en cambio, algunos legisladores consideran que la iniciativa oficialista no ofrece una respuesta suficiente frente a la situación de los deudores, un escenario que podría favorecer el respaldo a los proyectos de la oposición.

El desafío del quorum

La principal incógnita pasa ahora por la cantidad de diputados que acompañarán la convocatoria. Los bloques opositores todavía deben sumar cerca de 20 legisladores, principalmente de espacios vinculados con los gobernadores.

Hasta las últimas horas no estaban asegurados los apoyos necesarios. También se había evaluado adelantar la sesión al miércoles, pero finalmente se optó por el jueves 15 de octubre.

La oposición apuesta así a concentrar en una misma sesión el debate sobre el DNU 70, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, mientras el oficialismo busca alternativas para evitar que la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros derive en un rechazo integral del megadecreto.

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