Diputados: la oposición convocó a una sesión especial para tratar el DNU 70, emergencia en discapacidad y endeudamiento

La estrategia apunta, en primer lugar, a aprovechar el nuevo escenario generado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. La decisión reabrió el debate sobre el megadecreto de 2023, que ya había sido rechazado por el Senado nacional en marzo de 2024, pero que nunca llegó a ser tratado por la Cámara baja, presidida por el libertario Martín Menem.