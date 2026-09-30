Ley de Tierras: fuerte reacción opositora tras el fallo de la Corte que dejó vigente su derogación

La resolución dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y, como consecuencia, quedó vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/2023. Sin embargo, la Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni resolvió el fondo de la discusión sobre la Ley de Tierras.