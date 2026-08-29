El Gobierno prepara un nuevo decreto para expulsar a extranjeros por discursos de odio contra argentinos

El texto que prepara el Gobierno no creará la posibilidad de expulsar a extranjeros por esas conductas, ya que esa atribución se encuentra vigente. El DNU 681/2026 incorporó los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra los símbolos patrios entre los impedimentos para ingresar a la Argentina y las causales para cancelar una residencia.