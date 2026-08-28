Julián Álvarez y una vía legal que podría acercarlo a Barcelona: qué es el Decreto 1006

Según informó Mundo Deportivo, el artículo 16 de este decreto contempla la posibilidad de que un futbolista extinga unilateralmente su contrato por voluntad propia, aun cuando no exista una causa imputable al club. En ese escenario, el jugador debería afrontar una indemnización cuya magnitud no estaría necesariamente vinculada con la cláusula de rescisión. La normativa establece que, si no existe un acuerdo previo, sería la jurisdicción laboral la encargada de determinar el monto.