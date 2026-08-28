Julián Álvarez y una vía legal que podría acercarlo a Barcelona: qué es el Decreto 1006

Resumen para apurados
- Julián Álvarez evalúa rescindir unilateralmente con Atlético de Madrid vía el Decreto 1006 en España para fichar por Barcelona, tras ausentarse de las prácticas.
- El conflicto escaló tras faltar a tres entrenamientos y el rechazo del club a negociar, mientras la ley española permitiría a la justicia fijar una indemnización menor.
- Si recurre a esta vía, Barcelona podría asumir el pago subsidiario, trasladando la definición del futuro del delantero argentino a un litigio en los tribunales laborales.
La situación entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid atraviesa su momento más tenso. El delantero argentino no se presentó a entrenar durante tres días consecutivos y, mientras el club mantiene su postura de no negociar una transferencia al Barcelona, en España apareció una alternativa legal que podría abrirle una puerta de salida. Se trata del Real Decreto 1006, una normativa que regula la relación laboral de los deportistas profesionales.
Según informó Mundo Deportivo, el artículo 16 de este decreto contempla la posibilidad de que un futbolista extinga unilateralmente su contrato por voluntad propia, aun cuando no exista una causa imputable al club. En ese escenario, el jugador debería afrontar una indemnización cuya magnitud no estaría necesariamente vinculada con la cláusula de rescisión. La normativa establece que, si no existe un acuerdo previo, sería la jurisdicción laboral la encargada de determinar el monto.
El punto que genera expectativa alrededor del caso de Julián es que esta vía podría representar una diferencia considerable respecto de la cláusula de salida de 490 millones de euros que figura en su contrato con Atlético de Madrid. La justicia española debería analizar las circunstancias de la ruptura, el perjuicio ocasionado al club y otros elementos para establecer una eventual compensación económica.
Qué dice el Decreto 1006 y qué pasaría con Barcelona
El propio artículo establece además que, si el deportista firma con otro club dentro del año posterior a la extinción de su contrato, la nueva institución puede quedar como responsable subsidiaria del pago de las obligaciones económicas. Por eso, una eventual llegada de Julián a Barcelona podría quedar vinculada a una indemnización que debería ser determinada por la Justicia.
Sin embargo, por el momento no existe información que confirme que Julián Álvarez vaya a recurrir a esta herramienta legal, ni tampoco que Barcelona esté dispuesto a afrontar una eventual indemnización bajo este mecanismo. El club catalán ya había presentado una oferta por el delantero, pero el Atlético de Madrid se mostró inflexible y rechazó la posibilidad de negociar su salida.
Mientras tanto, Diego Simeone evitó profundizar sobre el conflicto y respaldó la postura institucional del Atlético. El entrenador aseguró que desde el club fueron “muy contundentes con lo que va a suceder” y remarcó que espera poder ayudar a Julián desde lo deportivo. El futuro del argentino, sin embargo, quedó envuelto en una disputa que ahora también podría trasladarse al terreno judicial.