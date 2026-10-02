Elecciones en Brasil: Lula da Silva, el ícono de la izquierda en carrera contra el tiempo

Después de tres candidaturas infructuosas, este ex metalúrgico entró en 2003 al palacio presidencial de Planalto en Brasilia. Reelecto en 2006, dejó el poder con una popularidad récord, impulsada por programas sociales financiados gracias al boom de las materias primas. Y en el plano internacional, envuelto en un aura de líder del Sur Global y defensor del multilateralismo. Pero los enormes escándalos de corrupción que salpicaron a su campo político dejaron marcas profundas, y alimentaron la polarización política.