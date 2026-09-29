Brasil: Lula lidera en primera vuelta, pero no escapa a un balotaje

Razones para el repunte

Según Nexus, el repunte del mandatario se vincula con la prohibición de las apuestas deportivas en línea que Lula anunció el viernes pasado. Se trata de un negocio que financia, vía publicidad, a clubes como Flamengo, Corinthians y Palmeiras. En el oficialismo también destacan el aumento del beneficio del plan Bolsa Familia, que pasó de 117 a 134 dólares, y el impulso a la ley que establece un doble día de descanso semanal, frenada en el Congreso por Bolsonaro. Todas son iniciativas de amplio respaldo popular.