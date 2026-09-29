Brasil: Lula lidera en primera vuelta, pero no escapa a un balotaje

SAN PABLO, Brasil.- Cuando faltan cinco días para las elecciones presidenciales en Brasil, las dos últimas encuestas difundidas muestran una mejora de Luiz Inácio Lula da Silva, que igual no alcanza a romper el empate con Flávio Bolsonaro, en camino a un balotaje que parece inevitable.
BTG/Nexus publicó su última encuesta en la que ubica a Lula en primer ligar con 42% de intención de voto contra un 37% de Bolsonaro.
En la medición anterior, de una semana atrás, Lula tenía 40% y Flávio 37%. Detrás de los dos principales candidatos aparecen Augusto Cury (5%), Ronaldo Caiado (4%) y Renan Santos (4%). Romeu Zema y Samara Martins registran 1% cada uno. El 3% afirma que votaría en blanco, anularía el voto o no concurriría, mientras que el 2% no sabe o no responde.
Evolución de tendencia
En el balotaje, Lula lidera con 46% frente a 44% de su rival, que perdió un punto (venía de 45%), y que configura un empate técnico. Además, 87% de los consultados dice que no cambiará su voto hasta el domingo, el nivel más alto de la serie histórica de esta consultora: 92% entre los simpatizantes de Lula y 91% entre los de Bolsonaro.
La semana pasada, el resultado había sido de 46% a 45%. Esta evolución muestra movimientos pequeños pero relevantes en la última semana en favor de Lula, que pueden estar motorizados por los anuncios en favor de los beneficiarios de Bolsa Familia y la eliminación de las apuestas online.
Según Quaest, un estudio que suele encargar la cadena “O Globo” Lula sube de 37% a 39% en primera vuelta y Bolsonaro, de 33% a 34%. En un eventual balotaje, previsto para el 25 de octubre, ambos igualan con 42%: el presidente crece un punto desde 41% y su rival se mantiene estable. Los blancos y nulos suman 13% y los indecisos, apenas 3%.
La medición de BTG/Nexus indica un movimiento similar. En el escenario principal de primera vuelta, Lula pasa de 40% a 42%, mientras que el senador del PL se sostiene en 37%. Los demás candidatos suman 16%. En votos válidos, el mandatario alcanza 44%, lejos del 50% necesario para evitar el balotaje.
Razones para el repunte
Según Nexus, el repunte del mandatario se vincula con la prohibición de las apuestas deportivas en línea que Lula anunció el viernes pasado. Se trata de un negocio que financia, vía publicidad, a clubes como Flamengo, Corinthians y Palmeiras. En el oficialismo también destacan el aumento del beneficio del plan Bolsa Familia, que pasó de 117 a 134 dólares, y el impulso a la ley que establece un doble día de descanso semanal, frenada en el Congreso por Bolsonaro. Todas son iniciativas de amplio respaldo popular.
El oficialismo reconoce que la carrera “está muy apretada”. Nexus advierte además que en el cambio del electorado influyó una polémica sobre un supuesto interés de Flávio Bolsonaro en desplazar a la Virgen de Aparecida como patrona de Brasil.
Deudas y apuestas
Lula vinculó la ludopatía con el endeudamiento de las familias. Según la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, más de 8 de cada 10 hogares tienen deudas, que destinan en promedio entre 29,6% y 33% de sus ingresos a pagarlas. Cerca del 30% registra cuotas vencidas.
Qué se elige
Los brasileños votarán presidente y vicepresidente para los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elegirán gobernadores y se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.