La religión, otro campo de pelea del voto en Brasil

El episodio ilustra una pulseada más amplia por el llamado “voto religioso”. Según el Censo 2022, los evangélicos representan ya el 27% de la población brasileña (algunas encuestas lo ubican en el 30%), el nivel más alto de su historia, en un país que sigue siendo el de mayor cantidad de católicos del mundo. En 2018 ese electorado fue clave para la victoria de Bolsonaro, que se quedó con cerca del 69% del voto evangélico. Cuatro años después esa ventaja se redujo y hoy las encuestas muestran un escenario más disputado: el sondeo de Quaest de junio mostró a Lula subiendo siete puntos entre evangélicos y a Bolsonaro cayendo nueve.