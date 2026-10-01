Bolsonaro y Lula, a días del combate electoral en Brasil

La Amazonía y el cambio climático.- Brasil es clave en la lucha contra el cambio climático por albergar la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta. Pero el tema está ausente de la campaña, pese a que el 91% de los brasileños considera importante que los candidatos presenten propuestas climáticas, según una encuesta de la empresa Ipsos difundida por el Observatorio do Clima. La deforestación cayó fuertemente durante el gobierno de Lula, que mantiene su promesa de acabar con ella para 2030. Al mismo tiempo, el izquierdista apoya la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas, con el argumento de que sus ingresos financiarán la transición energética. Flávio ha evitado atribuir el calentamiento global a la acción humana. Aun así, promete terminar con la deforestación en 2029, aunque su respaldo al agronegocio genera dudas sobre su cumplimiento.