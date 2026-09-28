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Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil

El presidente brasileño y candidato a la reelección alcanza el 39% de intención de voto, frente al 34% del hijo de Jair Bolsonaro, según una encuesta de Quaest. La primera vuelta será el domingo 4 de octubre.

LULA VS. FLÁVIO BOLSONARO. Los candidatos llegan a la primera vuelta con números muy ajustaos.
LULA VS. FLÁVIO BOLSONARO. Los candidatos llegan a la primera vuelta con números muy ajustaos. FOTO CHEQUEADO.COM.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A seis días de las elecciones en Brasil, Lula da Silva amplió a cinco puntos su ventaja sobre Flávio Bolsonaro al alcanzar el 39% de intención de voto, según la consultora Quaest.
  • El sondeo de Quaest muestra que el resto de los candidatos no supera el 4%, mientras que la desaprobación a la gestión del actual mandatario se ubica en el 49%.
  • Si ningún candidato supera el 50% este 4 de octubre, Brasil definirá la presidencia en una segunda vuelta el 25 de octubre, en un escenario polarizado y de final abierto.
Resumen generado con IA

A seis días de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Lula da Silva amplió a cinco puntos su ventaja sobre el opositor Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, según una encuesta de la consultora Quaest.

El sondeo ubica a Lula con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada. Flávio Bolsonaro, en tanto, alcanza el 34%, un punto por encima de la medición anterior.

En la primera vuelta, el resto de los candidatos no supera el 4% de intención de voto. Los indecisos bajaron al 5%, mientras que un 10% de los electores declaró que votará en blanco, nulo o que se abstendrá.

Sin embargo, el escenario registrado por la mayoría de las encuestas se mantiene dentro de un margen de incertidumbre. En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos válidos, sin contar los votos en blanco ni los nulos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. Lo mismo se aplica para definir las gobernaciones de cada estado.

Cómo llega Lula a la recta final de las elecciones

El sondeo también relevó la valoración del gobierno de Lula da Silva. El 49% de los electores desaprueba la gestión, mientras que un 46% considera positiva la labor del Ejecutivo brasileño.

La encuesta fue encargada por el diario O Globo y la televisión Globo, y realizada por Quaest sobre 2.400 entrevistas a electores de todo el país entre el jueves y el domingo. El estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, según informó la agencia internacional EFE. 

Brasil se prepara para la primera vuelta

Este domingo 4 de octubre, 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia de la República, se renovará la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y se elegirán los 27 gobernadores regionales.

La disputa presidencial llega así a sus últimos días con Lula al frente de la intención de voto y Flávio Bolsonaro en segundo lugar, mientras la definición de una eventual segunda vuelta dependerá de los resultados del domingo.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro
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